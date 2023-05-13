「鬥不過黃牛」粉絲籲賣票實名制

黃牛票氾濫猖獗，手法多元，且隨黃牛喊價，常見的黃牛票販賣方式有三種，包括事先代購、直接賣票議價及販賣售票軟體，除了在各大賣票、讓票社交平台中發布消息外，更有直接架設賣票網站明碼標價，儘管文創法昨三讀通過，新增黃牛條款，不過粉絲和賣家都認為，如何定義、杜絕黃牛相當困難。

此外，過去常有民眾因臨時有事，不得不在社群平台轉賣藝文表演票券，轉售時往往也會加入手續費、郵寄費用等，以減少損失，未來新法上路後，也讓不少民眾憂心會不會一不小心就當了「黃牛」？對此，文化部說明，最後轉售的價格，可以包括手續費、郵寄費，但總計不能超過票面金額。

熱門演唱會票很難買，常常一開賣就秒殺。熱愛看演唱會的粉絲妹表示，依經驗推算，約五成以上的票早被黃牛買走，各平台都有黃牛講定代買一張票要加價多少，也有的會先搶好票再到網路販售，價格依熱門程度、座位提高三至五成不等。

其次是新興的販售軟體搶票，賣家表示，二○一八年左右，有人開發用機器人程式搶票，且將程式免費放在網路供人下載使用，不過當多數人都有了這套系統，搶票困難現象就又回到原點。

賣家指出，有軟體也不代表一定會用，因而促成網路搶票軟體教學的生意，教到會要一千元以上，再依客戶不同的需求加價。也有人開發周邊服務，讓有搶票需求的人租用虛擬主機，透過設定遠端連結至主機，加快搶票速度。

賣家也說，也有人架設票券交易網站讓黃牛銷售票券，直接標出原價和黃牛票價等資訊，若買方同意購買，網站平台就能抽成。

粉絲表示，消費者很難鬥得過黃牛，希望規定票券採用實名制，並在入場前出示證件核對身分，才能杜絕黃牛現象；或可採用日本演唱會模式，全場票價都是均一價，什麼位置都是靠抽籤決定，缺點就是要加入粉絲後援會才有資格購票，且每年要繳年費，但不能保證在屬意的位子見到偶像，所以沒有最完美的作法，但台灣應該要修正改良。

賣家說，黃牛很難界定，且商機一直存在，他們靠能力和技術牟利，只要買賣雙方接受，不應該限制這麼多。文化部則強調，以電腦程式購票就是以「不正當方式」增加購票速度，形同觸法。