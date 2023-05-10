數位身分證喊卡 藍委批賴清德硬推政策

數位身分證政策喊卡，中央印製廠與廠商協調賠償金額四度破局，十億元費用恐全民埋單。國民黨立院黨團昨批評副總統賴清德擔任行政院長時硬推政策，因無法執行而讓國庫重大損失，應出面道歉負責。

時代力量也抨擊，政府不顧資安疑慮，強推數位身分證卻不立專法保護個資，浪費大把鈔票後要人民善後，要求政府比照德國、日本設專法，建立個資保護的獨立監督機制，並做好社會溝通，重新取得國人對政府資安的信任，消除人民疑慮後再推動政策。

民進黨立委許智傑說，數位身分證是從馬英九時代開始推動，直到蔡政府任內已推動十多年，不只龐大的費用浪費，還牽扯到資安、個資議題，這是藍綠歷史共業，不該推到賴清德或任何人身上。

行政院長陳建仁表示，數位身分證在二○二一年暫緩實施，政府會利用這段時間蒐集各方意見，讓個資保護、數位身分證的實施有更周延的考量，央行及委外單位間的法律爭議由工程會處理，並未發生十億元全民埋單的問題。