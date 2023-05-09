立院三讀通過輔導條例修法 退除役官兵就業津貼入法

台南市安南區人口突破20萬，因人口增加，近年大樓、透天厝陸續興建，房價倍漲，拜台積電之賜，有條街透天厝一夕賣光光。九份子重畫區最明顯，居民感嘆政府打房政策對安南區沒作用，沒衰退反大幅成長，想為子女另買房子的也買不起，「漲得太快，收入跟不上腳步」。地政局表示，密切關注走勢，嚴防炒房。 地政局長陳淑美說，九份子新屋確實明顯上漲，建商雖然都說因缺工缺料、土地漲才漲，但地政局密切關注走勢，政府打防政策下，不正常的炒房與時價登陸都會查核；修法後的平均地權條例預計在7月實施，也會嚴加執行。

2023-05-09 12:45