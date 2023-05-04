【專家之眼】敬告農委會 WTO紛爭是這樣爭訟的

中國大陸商務部上個月公告，將對我展開貿易壁壘調查，凸顯我違反WTO的最惠國待遇原則。反觀，多次批評大陸暫停農產品進口抵觸WTO規範的農委會，至今卻未啟動爭訟，還侈言維護我農漁民權益，此舉讓人質疑究竟是該會不熟悉WTO規範，抑或是用愚民方式轉移問題？

由於我禁止大陸進口的2455項產品中，有1066項與農產品有關，比重將高達43%，農委會的態度頗受關注，惟大砲主委卻突然消音，筆者4月19日發表「哭哭主委怎麼變安靜了？」一文，譏諷之前陳吉仲主委動輒怒嗆大陸，禁我農產品輸入做法不符國際規範，此次卻異常低調。

詭異的是，農委會未先對涉及數以千計的農產品開放危機，提出對策（遲至4月27日才發布軟弱無力的新聞稿，已距離陸方公告逾二周之遙），反而於20日急著發表新聞稿回應，學者批評農委會宣稱不排除到WTO申訴，至今卻未發動WTO爭端解決機制。

該會表示：政府在透過兩岸管道未能獲得中方善意回應後，已依照WTO相關程序，共10度在「技術性貿易障礙」(TBT)委員會會議提出特定貿易關切，要求中方與我國進行技術性諮商，卻始終沒有獲得正面回應。請外界勿再惡意曲解政府維護我農漁民權益之相關決心與作為。

吾等可觀察中澳WTO訴訟，知悉國際上對於貿易紛爭的做法，2020年中澳關係惡化，當年5月大陸即對澳洲大麥課徵80.5%報復性關稅（包含反傾銷稅73.6%與反補貼稅6.9%），根據WTO本案網頁可知，澳洲同年12月即於WTO啟動磋商，磋商未果轉向爭端解決機構(Dispute Settlement Body，簡稱DSB)發起爭端解決機制(案號DS598)，2021年成立爭端解決小組(Panel)，交由Panel裁決，並吸引巴西、加拿大、歐盟等13個會員以第三方參與訴訟；另外，2021年大陸再對澳洲進口葡萄酒課徵116.2%至218.4%不等之反傾銷稅，當年6月澳洲啟動磋商未果後，澳洲向DSB提出爭端解決機制(案號DS602)，2022年成立Panel，並吸引我國等18個會員以第三方加入。

直到近期兩國關係和緩，4月中針對爭端達成協議，大陸承諾重新審查加徵的關稅，澳洲同意暫時中止WTO訴訟，才讓該紛爭暫止。惟若中方未在三個月內取消懲罰性關稅，澳洲仍得重啟爭端解決機制。

由中澳案例可知，我國作法顯然過於消極，陸方拒絕諮商，我即無所作為。事實上，老共不理你，我國仍可如澳洲，向爭端解決機構發動爭端解決程序，交由爭端解決小組進行裁決。對Panel結果不服，還可向WTO上訴機構（Appellate Body）提起上訴。縱然美國杯葛上訴機構法官的任命，使得上訴機構難以運作，政府倘善用兩岸唯一可以在國際組織平起平坐的舞台上，在WTO爭端解決機制處理紛爭，仍可將問題國際化，凸顯大陸的蠻橫無理。

如果政府真心想維護我農漁民權益，試問農委會為何只是消極的要求效益極低的諮商，而不仿效澳洲採取進一步行動？恐怕是因為我方的指控毫無根據，農委會擔憂在WTO敗訴，才不敢提出爭端解決機制。