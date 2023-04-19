【專家之眼】哭哭主委怎麼變安靜了？

一向高調批評中國大陸的農委會，只要一有農業爭議，主委陳吉仲就會召開記者會痛斥，並發表新聞稿，就連確診在居家照護時，都不忘以視訊舉行記者會，怒嗆大陸禁石斑魚輸入做法不符國際規範，不排除到WTO申訴。可是此次大陸透過WTO管道，要求改善我農產品等貿易壁壘，陳主委卻一反常態，而選擇噤聲。

中國大陸為全球農產品主要生產國，也是重要出口國，根據大陸農業農村部的統計，2022年大陸農產品出口金額逼近千億美金(982.6億美金)，2021年全球排名第五，僅次於美國、荷蘭、巴西與德國。

兩岸之間距離短，許多農產品具有高度的互補性，理論上台灣從大陸進口農產品的金額應該很可觀，然2022年與2021年進口額僅13.7與13.2億美元，雖然列我第二大進口國，但其金額不及第一名的美國的46.7億美元的三分之一。其金額更不及於我亞洲鄰國，2021年中國大陸農產品出口至香港105.57億美元；日本102.69億美元；越南54.4億美元；韓國53.02億美元；泰國46.35億美元；馬來西亞42.44億美元；菲律賓25.57億美元等。

蔡政府對美國與大陸產品採取極端的差別待遇，肉品就是最好的例子。我國幾乎開放所有美國肉品進口，僅限制有安全疑慮的含萊克多巴胺的豬肉，美國指責我設定貿易壁壘，蔡英文總統、陳吉仲與經濟部長王美花等全力為萊豬辯護，稱掃除貿易障礙，台美BTA指日可待，如今萊豬已開放一年多了，BTA仍是幻影。

相對而言，我可謂是全面封殺大陸家畜與家禽，翻開經濟部國際貿易局的「大陸物品不准許輸入項目彙總表」可知，活牛、豬、山羊、雞、鴨、鵝等；生鮮或冷藏各部位的牛肉、豬肉、山羊肉、雞肉、鴨肉、鵝肉與其內臟等，禁止輸入的肉類項目高達356項。

禁止大陸的水果類也相當廣泛，如香蕉、葡萄、番石榴、鳳梨、蓮霧、梅子、酪梨、芒果、鮮橙、檸檬、西瓜、木瓜、蘋果、荔枝、桂圓、楊桃、釋迦、蜜棗、火龍果與紅毛丹等57項都在禁止之列。

管制外國農產品的主要目的，在於保護國內農業，惟觀察前述限制項目，不乏台灣根本沒有生產(如紅毛丹)或是產量極少的水果(如蘋果)；或是台灣競爭力極強的水果，例如釋迦、蓮霧、鳳梨、番石榴、蜜棗等品質佳，根本無庸保護，實無限制的必要。另外在蔬菜、漁產品、植物與相關食品也都有類似的作法，顯示這樣的規範不僅牴觸WTO的規定，且多數的限制已過度保護。若進入WTO爭端解決程序，我方必敗無疑。

無怪乎，甫在公開場合哽咽的陳主委，過去動輒就高調指責大陸，此時卻突然龜縮，無法回應北京當局的指控。