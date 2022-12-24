【專家之眼】這個院長演很大：為把蘭千趕出故宮？

立法院在12月19日召開了「國立故宮博物院近來作為是否符合公共性？」公聽會，討論吳密察院長擬將寄存制度改革為「以捐贈為前提」的合理性。與會專家學者幾乎一面倒地反對，也強力主張延續舊制，留住蘭千山館寄存文物；只有少數兩三位支持改制，其立論相當薄弱，甚至自相矛盾。

然而，許多媒體的報導，卻與實況大相徑庭，有的「御用」記者甚至強詞奪理地護航。其實，就在公聽會前三天，文化界發起的「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」運動，於公共政策網路平台，奇蹟般地衝破五千人附議門檻。吳院長卻視而不見，還企圖透過媒體來捏造正義與改革的假象。對照蔡英文2016年剛選上總統時說的，人民更願意期待一個傾聽民意的政府，是何等諷刺！

面對排山倒海的質疑，吳院長再度祭出了新的說法：「故宮質精量豐，無需以寄存方式彌補藏品不足。」這個理由竟能推導出「寄存須以捐贈為前提」的結論，可謂犯了極為嚴重的邏輯謬誤，十分荒唐。而且，既然認為故宮典藏已經夠好又夠多了，是不是該廢除《國立故宮博物院藏品徵集辦法》？是不是該停止國寶館的興建？世界各國博物館，都巴不得珍貴藏品越多越好，只有吳密察嫌自家藏品太多。

類似上述似是而非的說法，已經罄竹難書，內容不僅漏洞百出，還頻頻自打嘴巴。10月19日，故宮發函林府的蘭千所有人，在10月31日寄存合約到期後，取回原件。換句話說，吳是在完全沒有與林家協商的情況下，忽然要退回藏品，且隻字未提續約。如果不是之後被媒體披露及輿論撻伐，恐怕連洽談新合約的餘地都沒有。

吳密察一直把寄存定位為「無償幫私人保管文物」。事實上，民國58年，蘭千山館主人林柏壽就提供了100萬給故宮，做為藏品維護、展示、出版等基金，不僅把珍稀寶物借給故宮讓大眾親炙，還奉送了天價的「嫁妝」。

另外一個說辭就是「庫房不足」，但是，立委視察故宮庫房時，發現蘭千文物只占了四個櫃子，不到一坪大小，吳密察便趕緊改口說博物館不給自然人寄存，卻又很快被媒體報導打臉，因為國圖、國美館及台北市立美術館都接受自然人寄存；立委吳怡玎在預算審查會再度問到空間夠不夠，吳密察又換了一個謎樣的理由：南院雖然空間夠，但在「情感」上不夠。

堂堂國立故宮博物院院長，為了把蘭千文物趕出故宮，說辭和對策竟能一變再變，而且前言不對後語，處處違反博物館專業。更不可思議的是，許多人也習以為常。台灣怎麼能對無良政客縱容到如此無法無天的地步？

如果不斷編造奇怪的理由和做法，且全都缺乏說服力又互相矛盾，那只有一個可能，就是背後隱藏了不可告人的動機。吳院長將近兩個月來的詭辯，都是在「演」，企圖靠著拙劣的演技，蒙混過關。

又有護航的媒體提到，林家後人未曾露面或具名發聲，導致相關爭議至今如鬼打牆。誠然，蘭千文物屬於私人財產，本來就應該尊重家屬意願。但事實證明，是吳院長打破了過去五十多年來雙方的默契，強行退回寄存品。

故宮是全民的，不是院長一人的。如此專斷獨行，損失的是兩千三百萬台灣民眾的文化權：以後再沒機會親眼目睹褚遂良的〈黃絹本蘭亭〉和懷素〈小草千字文〉了。

最令人不解的是，吳院長只要把舊合約換換日期，輕鬆地簽個名，就皆大歡喜了，何必甘冒大不韙，搞一個不可能實現的新寄存辦法，吃力不討好呢？