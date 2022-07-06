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【專家之眼】品質管控才是我農漁產品出口的關鍵

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
大陸再禁台灣石斑輸入，政府只會批評對岸政治操作，並大舉出口補貼，卻未正視我農產品的品質問題。示意圖。記者劉學聖／攝影
大陸再禁台灣石斑輸入，政府只會批評對岸政治操作，並大舉出口補貼，卻未正視我農產品的品質問題。示意圖。記者劉學聖／攝影

中國大陸為我國農漁產品主力出口市場，近來卻頻傳我出口商品被檢出病蟲害、禁藥或新冠病毒等問題，部分產品遭暫停進口。面對出口受挫，政府只會批評對岸政治操作，並大舉出口補貼，轉戰日本等市場，卻不願未正視我農產品的品質問題。

6月10日大陸以藥物殘留為由，暫停台灣石斑魚輸入，正在居家隔離的農委會主委陳吉仲視訊回應，「趁我確診突襲」。後來被抓到「借牌」陋習時，直接辯稱「請不要把安全檢測100%合格跟借牌混為一談」；外銷至澳門的芒果遭檢出新冠病毒，陳吉仲輕蔑表示，「跟消費者講芒果確診了，不是很奇怪嗎？」外交部長吳釗燮透過推特發文諷刺說，「到底怎麼找到水果的鼻子做PCR？」

當外國發現本國出口產品有問題，理應儘速找出問題，以爭取恢復出口，而非對其惡言相向。如去年6月紐西蘭在我出口的芒果及荔枝中發現東方果實蠅，而被暫停進口，陳吉仲表示「尊重當地進口國處理」，直到半年後才解禁。

反觀，面對大陸(包含澳門)的指控，政府在尚未釐清問題前，第一時間就以如此挑釁的回應，有違國際貿易的基本原則，實際上就是挑起大陸的反彈，切斷相關產品的出口。即使大陸檢驗產品外包裝是否帶有新冠病毒作法，如前文所述確實在國際上備受爭議，政府當然可以批評，但也沒必要如此激進的回應。

農委會的因應措施，還是慣用的「自由水果」與「民主魚」，將農產品推向日本等國，並推出鉅額的補貼。農委會6月下旬提出的石斑魚「海外拓銷獎勵」，就包含拓銷獎勵金(運費)每公斤補助高達40元到90元；針對魚片及輪切等產品，每公斤再加碼10元獎勵；海外廣宣與拓銷活動，每場次獎勵10萬元。

分散出口市場的確是正確的作法，農委會提出降低對中國市場依賴的口號已喊了多年，效果卻相當有限，非要等到大陸實施暫停進口，才會積極推行。然而，推廣外銷不能只是光補貼，更重要的是要改善既有的品質問題。

以石斑魚為例，農委會此次僅檢驗11家石斑魚養殖場，就宣稱「透過科學證據證明，我國的石斑魚安全無虞」。而這11家石斑魚養殖場，係二艘出事的運搬船業者所提供的名單，可信度不高；且交由官方控制的中央畜產會實驗室檢驗，公正性也遭質疑。

此外，國內有2000多戶石斑魚養殖戶，僅有458場合法納管。根據媒體報導，農委會今年水產品抽驗目標僅有120件，迄今檢驗100件（石斑84件，午仔16件）。依照上述數據推估，一年只有5%的養殖場會被抽檢。易言之，多數的養殖場都未曾檢驗，如何保證我國石斑魚的安全性?

更誇張的是，農委會漁業署前署長張致盛4月請辭署長職務後，由農委會主秘范美玲暫代近三個月之久，從漁業署官網看來，園藝與環境背景的范美玲，雖曾擔任過花蓮農改場場長、農委會輔導處長、主秘及發言人等重要職務，卻完全缺乏漁業專長與經歷，實無力解決長期漁業累積的沉痾。農委會至今尚未找到一個專業且具經驗的署長，無怪乎處理此事件會如此荒腔走板。

農委會以8億多元推廣石斑魚外銷，惟最根本的藥物檢驗、運搬船、借牌等問題卻置之不理，品質疑慮難解。不僅回復大陸外銷遙遙無期，可以預見在他國也將發生類似的檢疫問題，恐重創台灣農漁產品的信譽。

與其花費巨資胡亂出口補貼，還不如把資源用來將所有的養殖場全面納管，輔導建構產銷履歷與技術提升上，才能徹底解決既有的問題。有極佳的品質，出口即水到渠成。

農委會 陳吉仲 芒果

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