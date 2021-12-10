【專家之眼】嫌貧愛富？ 一把大火燒出弱勢藝術家的悲歌

位於南海學園的台灣工藝研究中心台北當代工藝設計分館，12月3日下午發生火災，所幸無人傷亡，建築結構未受損。由於該館為市定古蹟，至少不必擔心文化資產受到破壞。但是，這場火災衝擊最嚴重的，並非館裡的設備，而是即將展出的藝術品。

不知是有意還是無意，主管機關和重要媒體在第一時間都沒有提到展品受損的問題，直到創作者在臉書貼出照片，才引起關注。很多藝術品都是藝術家花了二、三十年心血的結晶，卻在短短不到2小時付之一炬，令人痛心。也有文化工作者指出，展品損失金額估計超過千萬，而主管機關卻只透露建物受損的5萬元，有粉飾太平的嫌疑。

台灣工藝中心直到12月5日才召開說明會，並於12月6日在官網發文道歉。倘使沒有社群網站讓藝術家有發聲管道，工藝中心是否願意積極回應？令人懷疑。火災發生當天，館方告訴媒體，起火點是策展木板，很容易讓人把注意力轉移到參展者是否也該承擔責任的聯想上。至於主管單位文化部，只有一位次長在藝文工作者的臉書留言回應，內容頗具誠意，但官網卻未見任何表示，似乎並不十分重視弱勢藝術家。

相形之下，文化部對待動輒天價的藝術品拍賣，其態度之積極，動作之迅速，簡直不可同日而言。為了吸引國際拍賣公司來台，政府修正《文化藝術獎助及促進條例》，將藝術品拍賣採取分離課稅，美其名為活絡藝術市場，實際上這個市場僅有極少數富豪參與，與絕大多數民眾的藝術創作及欣賞無關。分離課稅非但幫不了本土藝術，反而在稅制不公的情況下，造成劫貧濟富的惡果。

當初文獎條例修正的主要動機，就是期待台灣能取代香港，成為亞洲拍賣重鎮。可是該法在今年五月修正通過至今，並未見任何拍賣公司想要來台，相反地，佳士得還在七月底決定2024年把亞太總部遷到香港中環。有的藝術工作者甚至研判，以台灣的條件，就算祭出免稅的誘因，人家也沒有興趣。

於是，所謂分離課稅，已徹底淪為富人避稅的工具，付出的代價就是打壓本土藝術。近年來，越來越多政策掌控在權貴手裡，導致諸多措施為其量身訂作，將擴大貧富差距。本以為藝術訴諸感官與心靈的陶冶，可以保留一塊淨土，免受金錢的污染，怎料竟也在劫難逃？《文化基本法》一再強調，政府應保障藝術創作者的權益，建立平等及自由參與之多元文化環境。這些美好的理念，在文化部「嫌貧愛富」心態的襯托下，竟顯得無比空洞與諷刺。

展品慘遭焚毀，縱然有被淡化處理之疑慮，好歹還是看得到的火；文獎條例已千瘡百孔，這種隱形的火，正逐步侵蝕台灣文化的根基，又有多少人察覺或關心呢？