【專家之眼】 Disney+都來了 有線電視還要爭排序？

Disney++登陸台灣已經兩周，訂戶數逐步攀升，而目前全球付費用戶已超過1.18億，預計到2024年將擁有2.3億至2.6億用戶。競爭對手Netflix目前的全球付費用戶數則為2.13億，也因韓劇爆紅帶動了韓國付費訂戶的激增，不過疑似因為被要求負擔電信商的維護費用，在南韓宣布調漲費用。除了上述兩個OTT之外，據傳HBO Max也將在年底進軍台灣，成為下一個令人關注的OTT業者。

於此同時，退出有線電視系統的頻道也越來越多。除了年底將退出台灣的「迪士尼頻道」之外，還有幾個福斯家族等共7個境外頻道申請年底停播。在此之前，也有體育頻道、日韓頻道在過去幾年陸續退出台灣。當全球主流頻道紛紛開始退出台灣有線電視市場，將戰場轉移至自家或合作的全球OTT平台之際，產業之間的消長已經非常明顯。

台灣影視音產業的樣態轉型早已開始，隨著跨境跨域的業者與類型更多元，產業界線變得模糊卻又細緻，OTT產業改變消費者的收視習慣，讓收視需求得以真實反饋，未來消費者將更重視觀影內容與收視體驗的多重服務，而這些使用者需求卻很難被呈現在台灣的有線電視服務當中。

日前，有立委提案進行有線電視廣播法的修法草案，希望將「頻道區塊化」正式入法，也就是要強制同類型頻道需置於同一區塊播送，且頻道位置之規畫及變更，除違反「同類型頻道置於同一區塊播送」原則者外，NCC不得拒絕許可。此草案看似是要打破萬年頻道表的限制，解除NCC面對頻道上下架的窘境，但是，「頻道區塊化」本身就是一個過時的概念，貿然入法是否有點短視近利？

首先，頻道區塊化的緣起是在2005年左右，當時是有線電視的全盛時期，普及率粗估至少達八成以上。由於產業興盛、頻道數量激增，但是上下架秩序與排頻方式混亂，產業與政府因故開始建立頻道區塊化的概念，便於民眾收視。但是，時隔15年後的今天，有線電視已經全面數位化，區塊化議題本來早該藉由「分組付費」來解決，卻也是因為NCC將該議題延宕十多年至今，讓頻道上下架成為系統商跟頻道商的難處，NCC亦無法可解。

其中，最容易有排頻爭議的就是新聞頻道。從中天新聞台下架後，華視、寰宇、台視的上下架之爭，就可看出「新聞區塊」是排頻上架的兵家必爭之地。尤有甚者，若「鏡新聞台」在未來的頻道執照申請案成功過關，未來新聞頻道業者又多一個競爭者，產業問題更加難解。

目前，有線電視頻道更動的處理是依據「有線廣播電視系統經營者申請頻道規畫及其類型變更許可辦法」，但若將頻道區塊化貿然入法，反而更加強化「頻道區塊化」的正當性。因為，就算短時間之內擴大部分區塊，但大幅度的變更目前市場秩序、強硬改變收視習慣，可能讓有線電視業者驟失收視族群，而產業內容產製能力不足的核心問題仍然無法被解決。至於部分頻道的內容不符合市場期待，卻又無法藉由換照程序得到適當調整的話，有線電視頻道的市場競爭力也是無解。

簡單來說，問題核心並不是頻道的順序與區塊，而是僵化的收視習慣與不活絡的市場競爭力，讓有線電視得為了既有的「熱門區塊」搶破頭，但是除了熱門的黃金區塊之外，還有更複雜的產業生態跟積習難改的問題。眼前已經是OTT百家爭鳴的時代，有線電視要爭的不應該是區塊排序，而是內容市場與競業合作的議題。