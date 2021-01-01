【專家之眼】文化部出版審查 作秀或是累死？

延續禁止大陸兒童繪本《等爸爸回家》在台發行的氣勢，文化部近日稱，為避免不具善意的國家利用台灣的民主自由，進行文化侵略，對於中國共產黨及解放軍的出版品，將修法「精準規範、低度管理」，若要進入台灣發行則須獲得政府許可。然而，看來對「文化侵略」非常在意的文化部，卻又強調「大陸地區圖書發行申請許可及免稅審認，不影響ISBN的核發」，也不管簡體圖書在台的流通。這種三腳貓的管制措施，恐怕只是為營造仇中氛圍而虛晃一招的作態，不可能達到修法目的。

當初禁止大陸兒童繪本《等爸爸回家》的理由，是因為出版該書業者並未向文化部申請許可，因此政府發函該公司即刻起不得在台發行。但過去政府為維護出版自由，也沒有那麼多人力檢查，故從過去主管機關的新聞局到禁書之前的文化部，早就採取低度管理：有人檢舉才裁罰。

現在忽然要修法採「精準規範、低度管理」，這有兩解：一是文化部反省昨日之非，決定維護大多數圖書的出版自由，將陸方眾多出版書刊放寬免申請，只禁止像是「黨建讀物出版社」、「解放軍出版社」等中共黨媒及解放軍出版的作品。然而，這有個問題是，讓類似《等爸爸回家》的童書自行出版上架，這不是打臉當初爆料的民代沒事找事嗎？

二是有沾到中國共產黨及解放軍的出版品都禁，連只是配有中共解放軍運輸機插圖的童書都不行。但這事不實際。因為中共在法律上嚴控出版事業，幾乎所有的出版社都屬於國營或黨營事業，高級領導也都有共產黨員身分。例如《等爸爸回家》的出版社是長江少年兒童出版社（集團）有限公司，它隸屬於長江出版傳媒股份有限公司，這是一個國營企業，負責人曾任中共湖北省某市市委副書記、政法委書記。

若覺得這個出版社在台灣不夠有名，以北京大學出版社為例，其為名氣響亮的北大附屬校企，社長卻曾是「北京大學優秀共產黨員標兵」，但旗下《中外法學》期刊仍曾出版被譽為「中國法學界的暮鼓晨鐘」賀衛方教授的作品。觀察這些年他們的出版狀況，大約可知陸方出版社們如有自主意識，也會因北京政治空氣而時有鬆緊。將這些出版物限制全須獲得政府許可，不僅一竿子打翻一群人，恐怕也不是低度管理了。文化部既怕擔當思想審查罪名，也沒多餘人力徹底檢查，此路也走不通。

更何況，要上綱大陸進口圖書為「文化侵略」，為何不將審查與ISBN的核發及出版商進口在台流通的簡體書綁在一起呢？難道非中國共產黨及解放軍的出版品，就沒有文化侵略或統戰問題嗎？如果說是在意繁體字版本會讓更多人看到，這也太小看簡體書在文史哲及社會科學界的影響力了。

而出版商進口在台流通的簡體書，更多有關中國共產黨及解放軍的出版品，文化部為防「文化侵略」，幹嘛不一起要求審查？只不過這些圖書有很多是外界瞭解對岸內部資訊的重要材料，不僅台灣學者，包括西方國家研究中共的專家，都會趁來台交流之便，採購相關出版品，文化部如果把這些書籍都搞到要政府許可，要麼是逼這些出版社犯法，要麼西方學者找不到重要研究材料，這事傳到國外去，民進黨政府恐怕也不太光彩吧？

上述問題越到執行階段越顯得麻煩，文化部究竟會認真提案立法管理，還只是為製造仇中氣氛，虛晃一招因循舊習？這讓我們聯想到「反滲透法」立法至今近一年卻沒人遭到法辦的現象，最近連綠媒都看不下去提出批評，政府是否還在做表面功夫？讓我們繼續看下去。