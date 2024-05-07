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有鬼？妹開玩笑「哥跟兒不像」妻竟暴怒要動粗 人夫想驗DNA

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友透露，妹妹因向自己表示他跟兒子長得不像，老婆竟瞬間暴怒。示意圖／ingimage
一名男網友透露，妹妹因向自己表示他跟兒子長得不像，老婆竟瞬間暴怒。示意圖／ingimage

玩笑話卻掀起家庭革命！一名男網友透露，妹妹因向自己表示他跟兒子長得不像，老婆竟瞬間暴怒，還氣到要拿球桿打人，讓男子不解為何反應這麼大。貼文曝光後，網友也紛紛懷疑「越生氣越有鬼」。

原PO在臉書《匿名公社》發文表示，妹妹因對自己說「你兒子越看越不像你」，竟讓老婆失控發飆，還氣到想拿球桿打對方，「最後是我攔下，讓我妹不斷道歉，才在老婆罵罵咧咧的盛怒下收場」。

原PO表示，不懂老婆為何對玩笑話反應這麼大，他不禁越想越奇怪，於是試探性的放出消息說，想帶兒子去驗DNA，「沒想到老婆知道後，不但跑到我公司大鬧，還揚言只要我去驗DNA，就是不相信她，對我們感情、婚姻的不信任，她就要自X給我看」。後來原PO也只好安撫對方，但是打心底不能理解老婆的反應。

對此，網友紛紛表示，「有鬼，一定會去驗」、「來唱首綠光吧」、「喜獲麟（鄰）兒」、「我是女性，我個人覺得如果心裡沒有鬼，聽到他人說小孩不像老公，其實多半都覺得好笑（像媽媽自己不行嗎？），會這麼盛怒，就好像被踩雷一樣」、「我舅舅就是小孩長到4、5歲時，親戚們都說不像他，偷偷去驗，真的不是，然後就離婚了各走各的」。

不過也有網友提醒，若懷疑去驗，最後發現真的是自己的小孩，原PO跟老婆關係將會產生巨大裂痕，恐怕還會離婚，因此建議真的要做，就不要被發現。

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