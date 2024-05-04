在家還是到月子中心？3大坐月子方式優缺點一次看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「坐月子方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的坐月子方式排行。

在歷經十個月的孕期，辛苦的生下與另一半愛的結晶後，多數女性會進行「坐月子」，以在4-6週的期間內，專注調養因分娩對身心靈帶來的負擔與影響，也幫助自己能以最佳精神狀態與寶寶建立情感連結。那麼媽咪們該如何選擇坐月子的方式呢？快來看看網友都怎麼考量吧！

「月子中心」費用高但能得到充分休息 「在家坐」有人幫忙是關鍵

▲ 網友熱議三大坐月子方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「坐月子方式」相關話題的討論，可以發現多數網友都推薦「到月子中心」。有網友指出「大部分（月子中心）都會限制訪客人數」，有的也會「跟醫師配合，由兒科醫師巡房」，同時配有營養師、婦產科等專業醫護人員，能24小時為媽媽或小孩提供專業知識與協助，得到充分休息，更有各類課程「從照顧小孩到瑜伽spa都有」，讓不少選擇了月子中心的民眾直呼「方便又乾淨，住了40天，滿意」。

不過相對的，月子中心的價格通常較高，設施內母嬰人數也多，「所以sop幾乎都是固定的，彈性的比例不高」，若已有過一胎，還需另外請人幫忙照顧大寶，因此較適合「預算充裕」或「第一胎」的媽咪，「畢竟第一次當媽媽，很多都要學習然後跟寶寶磨合」。

也有不少網友會選擇「由家人照顧」。就有民眾因預算考量，發文詢問「有沒有媽媽是自己坐月子」，許多人表示支持，提到「如果家裡有人可以幫忙照顧寶寶和煮三餐，在家會比較省錢」，但同時提醒「食物調理也很重要」，認為若不會煮或怕營養不均衡，「就叫月子餐吧！三餐有人煮好送過去給妳吃」。

有的民眾則提出反對意見道「自己坐月子加顧寶寶，根本完全休息不了！會崩潰」，認為「主要是要有個幫手能幫忙顧小孩」，不然容易因經驗不足而手忙腳亂，較適合有能力自己顧小孩的媽媽，或家人間溝通順暢，能相互配合，否則反而可能因爭執而無法好好休養。

此外，也有人推薦「請月嫂照顧」，同時滿足想在家休養，又希望有專人照護的慾望。就有網友表示月嫂就像保母一般，能打點好自己的多數需求，像是「幫我打理三餐，洗衣服，照顧寶寶」等，也「比較能客製化服務」，如「想加菜或減餐都可以馬上調，也比較願意跟產家溝通照顧小孩的流程」。

但有民眾指出「畢竟要讓一個陌生人住進家裡」，一開始可能會覺得不太自在，若在意有外人在家可能就不太適合請月嫂。

你也正愁不知該如何坐月子嗎？對於剛經歷分娩的產婦而言，適當休息、均衡飲食和良好的心理狀態都是坐月子期間需要特別留意的。不妨參考以上網友的看法，選擇合適的坐月子方式，好好照顧自己，與家人們一同迎接新生活的挑戰吧！！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「坐月子方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論、地點評論（排除抽獎文）

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