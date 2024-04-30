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母親節將近…婆婆暗示「別家媳婦包10萬」 她怒嗆：人家收到透天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示，婆婆最近一直在暗示，別人家的媳婦很孝順，母親節時包了「10萬」紅包給婆婆，令她相當傻眼。示意圖／ingimage
一名人妻表示，婆婆最近一直在暗示，別人家的媳婦很孝順，母親節時包了「10萬」紅包給婆婆，令她相當傻眼。示意圖／ingimage

母親節快到了，不少子女會買蛋糕、準備禮物或是包紅包孝敬媽媽。一名網友表示，婆婆最近一直在暗示，別人家的媳婦很孝順，母親節時包了「10萬」紅包給婆婆，令她不禁抱怨，「妳除了每天要錢，還做了什麼要跟別人比」，引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，母親節將近，婆婆明示、暗示，別人家的媳婦有多孝順，「母親節包了10萬元紅包給婆婆」。她不禁搖頭，別人的婆婆幫忙帶小孩，甚至買了透天登記在媳婦的名下，還沒要求同住，「妳除了每天要錢，還做了什麼」。

網友紛紛表示，「妳真是大錯特錯！人不要臉，天下無敵。所以…是別人沒辦法跟她比」、「笑死，什麼都沒付出就要有回報在做夢嗎？跟巫婆說在夢裡啦～什麼都有」、「別人的婆婆總是不會讓人失望的」、「有問題的話一定是老公的問題（結案」、「這年頭最難當的工作就是媳婦」、「不用說婆婆，親媽也會常說這種話好嗎？」。

有網友則建議原po把想法說出來，「跟她說，別人家婆婆過年會包紅包給媳，生個孩子有100萬，有的還送房子，看她能說什麼」、「妳就可以回『別人家的婆婆說有多大方就有多大方，別人家的婆婆會幫忙帶小孩，而且還買房子在媳婦的名下』」、「換你跟婆婆明示暗示回去」、「大聲說出來！互相傷害啊！」。

婆婆 媳婦 母親節

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