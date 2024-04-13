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戀愛中缺乏安全感？這10種行為讓伴侶更安心

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
戀愛中缺乏安全感？這10種行為讓伴侶更安心 圖片來源/unsplash
戀愛中缺乏安全感？這10種行為讓伴侶更安心 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「伴侶安全感建立方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的伴侶安全感建立方式。

穩定且健康的感情狀態令許多人夢寐以求，而在一段感情中，「安全感」可說是雙方關係得以維繫的關鍵因素之一；當伴侶間有足夠的安全感時，彼此的信任與親密程度也會提升，反之若缺乏安全感，便可能會終日疑神疑鬼，最終導致感情走向破滅。因此，我們本次就針對「安全感建立方式」進行觀測，快來看看網友認為安全感可以如何培養吧！

經常「溝通」讓伴侶不再胡思亂想 增加「共處時光」彼此更安心踏實

▲ 網友熱議 TOP10 安全感建立方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 TOP10 安全感建立方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「伴侶安全感建立方式」相關話題的討論，發現許多網友認為情侶間若是能經常坦承地「溝通」，並認真「傾聽」對方的想法和感受，就可以更深入瞭解彼此的內心、免除不必要的揣測或胡思亂想，自然而然建立起滿滿的安全感。

有網友就分享「和男友每天都會閒聊近況，也會定期交流對彼此的看法」，認為這種相處模式對於鞏固兩人的情感連結很有幫助，也引起網友共鳴「溝通真的是感情的一大課題」、「真的一定要溝通，尤其是吵架的時候，冷戰只會不斷積累怨氣」，點出溝通是維繫感情的關鍵，也是建立安全感的不二法門。

此外，部分網友也建議透過「增加共處時光」來提升雙方安全感。伴侶一起安排見面的時間、共同規劃行程，能夠讓彼此感受到對方對感情的積極性，也能在約會過程中製造許多美好回憶。

日前有民眾分享「雖然和男友是遠距離，但每次約會時他專注看我的樣子，都讓我有繼續走下去的勇氣」，吸引網友熱烈回覆「我最喜歡和男友一起規劃旅行，那種充滿期待的感覺超級美好」、「我和女友約會時都不用手機，要珍惜每次相處的時間」，認為共處時光無論長短，只要用心陪伴便能讓對方感受到真摯的心意，從而對這段關係感到安心踏實。

而藉由認識另一半的家人和朋友「融入彼此生活圈」也是建立安全感的方式之一。有網友發文提到「參加男友的朋友聚會，可以觀察他平時都如何和異性相處，也能從朋友的類型推敲出他大概是怎樣的人」，直言「近朱者赤，近墨者黑」，通常伴侶身邊朋友的特質，可能也代表他所認同的價值觀。

對此留言區大批網友表達贊同「認識男友的兄弟們，在找不到他的時候還有人可以問」、「真的要認識男友的交友圈，至少他出門的時候我會知道是跟誰一起」，在更全面瞭解另一半的同時，也能建立更穩固的信任關係。

你還知道哪些「伴侶安全感建立方式」呢？若自覺在戀愛中缺乏安全感，或是對於感情如何經營感到迷茫困惑，不妨參考看看網友們的建議，透過與對方坦承溝通、用心且真摯的相處，讓伴侶間的感情更加甜蜜穩定吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「伴侶安全感建立方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/05~2024/03/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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