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女友見男方有百萬存款「幫規劃3用途」 網勸他快逃：已經當自己錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，女友看見自己的存款數字，已經開始幫忙規劃理財了。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，女友看見自己的存款數字，已經開始幫忙規劃理財了。示意圖／ingimage

情侶朝夕相處下，可能因為金錢觀的不同引起紛爭。一名男網友透露，女友不小心看見他的網銀存款數字，就開始熱心規劃用來買ETF、二手車，甚至想安排去韓國，但他都拒絕了。對此，有人點出背後事實，「她已經開始把你的錢當成她的錢了」。

原PO以「被女友知道自己的存款數字」為題，26日於Dcard感情版上發文表示，女友曾經問過存款有多少，但自己一直裝死不想告訴對方實際數目，有天無意間被女友瞥見他的網銀存款有百萬，就異想天開規劃這筆錢的運用方式，「先買ETF存股，可以領股息存錢；再來可以先買輛二手車，這樣出去玩都方便，不用像現在出門都租車，為了省錢還要做功課比價；最後她還想安排出國旅遊，她説想去韓國玩想很久了」。

原PO直言，自己對於女友的主動規劃很反感也拒絕了，不理解對方為何覺得有資格干涉，「投資股票我比較喜歡短線進出，所以存股不是我的首選；再來租車比養車便宜多了，而且我平常租車用學生方案的話，頂多1000初；至於出國旅遊，我會覺得應該是各付各的再考慮，我可以等女友存夠錢，再跟她一起去韓國」。

原PO無奈抱怨，女友得知他不願接受規劃，就暴怒生氣還開啟冷戰，「我只是不喜歡另一半干涉我的錢， 請問各位我哪裡做錯了？」

話題拋出後引起網友們的熱烈回應，「竟然還問哪裡做錯，當然是交錯女朋友啊」、「這是支配，不是規劃」、「管別人的錢還亂發脾氣」、「擺明想佔人便宜的女友」、「有多少存款跟女友有什麼關係？理財方式就是自己覺得沒問題就好」；也有人提醒，「建議注意情況，她已經開始把你的錢當成她的錢了」、「你快成為提款機了，快逃！」、「趕快跑喔，我跟上一任有打算結婚的念頭，所以有講存款多少，結果被當提款機」。

兩性關係 女友 理財 金錢觀

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