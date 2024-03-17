尪沉迷夾娃娃機！戰利品堆滿房間 人妻嘆：根本不存錢

不少民眾喜歡玩夾娃娃機，享受著夾取時的刺激感。不過，有人妻在「爆怨公社」指出，老公十分沉溺於玩夾娃娃機，平時根本沒打算存錢，且家裡所有「戰利品」都由她負責收拾，之後兩人更為此吵架，讓原PO相當無奈。

原PO表示，自己無法理解老公為何不斷花錢在夾娃娃機上，明明夾中的物品價值遠不及其開銷，且實用性不高，對方甚至不整理這些戰利品，害她只好幫忙收拾。她透露，雖然自己曾提議租一機台自用，但老公卻不同意，依舊每兩、三天就帶回一隻新娃娃。

原PO說明，老公為了夾娃娃根本沒想過要存錢，之後對方更是拒絕將錢交由她保管，寧願兩人一起去夾娃娃機店。原PO對此感到十分無奈，拍下家中塞滿各種戰利品的照片，嘆氣問「到底…有人因為娃娃機吵架的嗎？」

照片曝光，引起許多網友討論「畫面裡的食品我猜近1/3已過期或將要過期，建議老公三餐吃他夾的東西就好，沒吃完就別吃家裡煮的」、「可以買一台在家裡夾」、「夾的是一種成就感」、「這真的要生氣，很多東西用不到就是浪費，一個家庭必須存一些錢以防不時之需」、「這已經成癮了，已無法改變他，家裡放越多戰利品，他越有優越感，跟他談談家庭的重心及未來，無法談結果，妳就要有自己的未來選擇」。

還有不少網友建議原PO將轉賣物品，「網路賣掉，錢自己收著～」、「他負責夾，妳負責拿去賣啊」、「賣掉補貼一點家用」、「我覺得妳可以在當地社團便宜賣掉」。