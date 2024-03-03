媳婦不想生…婆婆嘆「怎跟祖先交代」 網回：妳就磕頭謝罪吧

高物價、高通膨時代，愈來愈多人選擇不生小孩。一名婆婆近日在網上抱怨，媳婦沒有生子意願，萬一造成夫家「絕後」該怎辦？貼文曝光後，也引起留言區熱議，不少人直呼：「都什麼年代了」、「要生妳自己生」。

該名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文寫下，媳婦竟然說不想生，萬一造成夫家絕後的話，自己「回去（意指過世後）」時該怎麼面對列祖列宗呢？

貼文一出，網友一面倒表示，「妳就磕頭謝罪即可」、「說得好，一個不夠，就磕100個」、「妳的神主牌放在廟裡面，就不需要去面對了！問題解決，下一個」、「妳是有皇位繼承嗎？不然生不生有啥重要的？」、「媳婦太不孝了，妳最孝順就妳生吧！」、「怪妳當初怎麼沒多生幾個兒子可以娶媳婦，最好生超過12個兒子」。

事實上，在許多家庭中「生不生」並不單只要夫妻有共識就可以了。日前有其他女網友抱怨，婆婆打電話來質問她「幹嘛避孕」，還下指導棋，告訴她夫妻幾點性行為受孕機率才會高，同樣引發熱烈討論。