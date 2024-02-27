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婆婆質問媳「幹嘛避孕」下指導棋看方位 網群傻眼：老公是八婆吧

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

生小孩是人生的重大抉擇之一，許多已婚的夫妻總會面臨該不該生小孩的問題。日前有一名女網友發文表示，婆婆打電話來質問她「幹嘛避孕」，還下指導棋，告訴她夫妻幾點做愛做的事受孕機率才會高，引發網友熱議。

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他們沒有跟公婆住一起，她指出老公很喜歡找她要魚水之歡，平常她有避孕，可是老公希望有孩子，雖然她很舒服，老公技巧很好，但每週做四、五次還不夠嗎？

原PO透露，有天老公跟婆婆聊天時說溜嘴，婆婆知道後就打電話來質問她「幹嘛避孕」，一天做一次或兩次才正常，要懂得享受，還說他們住的風水方位早上做受孕率高，晚上做也可以，但是要晚上十一點後，還要求說直到懷孕才能停止魚水之歡。婆婆又說懷孕期間到生小孩後都會幫她補身，小孩子生下來無論男女都願意幫忙帶，聽起來好像不錯，但她想了想，又覺得哪裡怪怪的？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「很單純的，你只是來生小孩的而已」、「媽寶，連房事也要跟媽媽講」、「這老公是八婆吧」、「要不要跟老公建議一下，去村長辦公室廣播呢」、「是有多愛講，講到說溜嘴？婆婆還下指導棋叫你看方位？看你好像也樂在其中不反感？要當好媳婦下次魚水之歡煎魚時帶著羅盤弄啦！」

也有不少網友提醒她「千萬不要讓婆婆帶孩子」、「你想生才生，不要活在別人的期望裡，在妳期望下生的孩子，妳才能好好的愛他」、「等妳真的想生再生，不需要受他人之嘴影響自己」、「不想生就和老公講清楚，不然就避孕藥吃滿」、「不要被騙了，聽聽就好，什麼都要管，之後就會像魔鬼」。

婆婆 媽寶 避孕 魚水之歡

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