婆婆要求年終上繳3成！媳婦愣「她說是南部習俗」 網友全怒了

大選剛過，硝煙尚未止息，讓我們透過書、透過閱讀，為內心營造一方安靜的角落。路寒袖追憶《魯拜集》與自己的青春時光，介紹了左翻右翻兩位譯者同台演出的珍貴版本；二十歲、失業的歐銀釧讀著《呼蘭河傳》，為輾轉流離，情感多次受傷的蕭紅悲戚，後來寫出了收在王芷蕾專輯裡的歌詞；楊小濱翻開四十年前的枕邊書《台灣詩人十二家》，書裡夾了一疊已略泛黃的紙張，那是他當年手寫的筆記；石曉楓有一本絕不出借的書：蘇偉貞的《紅顏已老》，小說裡女性那點不同於流俗的倔，深深打動了在金門離島壓抑而高傲的少女；《傷心咖啡店之歌》是一代文青的共同記憶，祁立峰再現當時慧黠又童稚的閱讀體感；衷曉偉則拿《約翰‧克里斯朵夫》當實用寶典、人生錦囊、困頓時的活水，與輾轉難以安枕時的助眠劑。 【精彩語錄】在我們這一代大學生、中學生以回憶、以悵惘所建構的異質空間裡，在台北城南、景美夜市的街角，好像仍然有那麼一間傷心咖啡店，跟台北這座城市一起徹夜未眠……

2024-02-05 06:00