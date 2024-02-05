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婆婆要求年終上繳3成！媳婦愣「她說是南部習俗」 網友全怒了
年節腳步逼近，企業年終獎金紛紛發放，不過一名人妻透露，婆婆說年終要拿3成出來上繳是「南部習俗」，讓她相當疑惑。對此，網友們也紛紛直呼：「沒有，妳被她騙了」、「我南部人第一次聽到，好好笑！」
原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，婆婆說南部的習俗是媳婦收到年終獎金後，要拿3成出來包紅包給婆婆，「請問南部真的有這個習俗嗎？」
對此，網友們紛紛回應，「 婆婆是業務底吧，這種話術都出來了」、「你跟婆婆說，我們北部的習俗是過年婆婆要包紅包給媳婦」、「婆婆自己的習俗吧」、「重點是妳還認真覺得可能有？真是驚呆我了」、「以前古早時代，女人都沒上班，怎麼可能有年終獎金分3成的習俗，笑死」、「南部習俗，過年要把媳婦趕出家門才對，順便丟個幾萬塊給媳婦叫媳婦去旁邊」。
事實上，婆婆要求媳婦分年終的例子之前就發生過，一名婆婆透露，她辛苦養大兒子，要求媳婦拿出一半的年終孝敬自己，就被一票網友砲轟：「真敢說」、「養的是兒子，貪媳婦的錢」、「沒養過人家就不要貪人家的錢啦，該孝順妳的是兒子，不是沒血緣關係的媳婦」。
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