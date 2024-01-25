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逼媳婦「平分年終獎金」孝敬 婆婆情勒喊：兒子都妳的人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆要求媳婦吐出一半的年終獎金，引來大批網友批評。示意圖／Ingimage。
一名婆婆要求媳婦吐出一半的年終獎金，引來大批網友批評。示意圖／Ingimage。

年關將至，許多企業會發出年終獎金，感謝員工整年的付出。不過一名婆婆抱怨，辛苦養大兒子後，要求媳婦拿出一半的年終孝敬自己，卻被其他人批評。對此，一票網友搖頭直呼「真敢說」、「養的是兒子，貪媳婦的錢」。

一名網友匿名在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己養了很多年才把兒子養大，結果一結婚馬上變成老婆的人。她不滿說道，「我只是叫媳婦把年終獎金分一半來孝敬我，怎麼社團裡一堆人都在罵？」

話題曝光後，引發網友的強烈抨擊，「貪呀」、「真好笑，真敢說」、「不要臉天下無敵」、「養的是兒子，貪媳婦的錢」、「想要媳婦當免費傭人，還要把媳婦當提款機，真要臉」、「憑什麼要人孝敬妳，就去找妳兒子」、「沒養過人家就不要貪人家的錢啦，該孝順妳的是兒子不是沒血緣關係的媳婦」、「我男生都覺得為什麼要分妳了，哪裡有事？」、「憑什麼分妳？她喝過妳的奶嗎？吃妳家的米長大嗎？妳沒養過妳媳婦為什麼她的錢要給妳？不要臉的程度太好笑了吧」。

有不少人反問，「妳女兒的年終獎金有沒有給她婆婆一半？」、「啊妳的年終有分給婆婆嗎？」、「妳的家產有分一半給媳婦嗎？」、「請問妳的媳婦可以跟妳的兒子女兒一起分遺產嗎？有的話再來要求」，還有人質疑，「來反串要說喔」、「這9成9是娛樂文」、「我猜單純學生亂發文的釣魚文」。

婆婆 媳婦 年終獎金 婆媳紛爭

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