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人妻邀妹到家聊天被婆婆嫌棄 「超扯理由」讓她傻眼：顛覆三觀

聯合新聞網／ 綜合報導
有名人妻透露，近日她邀請妹妹來家裡聊天後，婆婆竟私下警告「親戚不可以來家裡」，讓原PO超級傻眼，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
有名人妻透露，近日她邀請妹妹來家裡聊天後，婆婆竟私下警告「親戚不可以來家裡」，讓原PO超級傻眼，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

婆媳間經常觀念不同而產生衝突，有名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，近日她邀請妹妹來家裡聊天後，婆婆竟私下警告「親戚不可以來家裡」，以免被附近鄰居說閒話，讓原PO超級傻眼。

原PO透露，近日她邀請妹妹來家裡聊天，婆婆就呈現出笑裡藏刀的模樣，等妹妹離開後，婆婆便走進她與老公的房間表示「結婚了，親戚不可以來家裡」，否則附近鄰居看到會說閒話。

原PO指出，自己當下質問為何小姑的男友能到家裡，婆婆則狡辯稱兩人只是男女朋友，與她已婚的身分不同，後來原PO還向老公直言「那我們離婚，我們當朋友，這樣我家人就可以常常來了」。她認為，婆婆根本從一開始就不待見自己的家人，忍不住怒批「直接顛覆我三觀」。

文章一出，不少網友怒斥婆婆的行為，「這樣子的惡婆婆人品真的很爛」、「這婆婆很雙標」、「叫妳妹多來幾次」、「哪有房子不能有訪客來的歪理？那婆婆妳親戚也不要來...神經病」。但也有網友分享不同想法，「還好吧，住娘家也不會希望婆家的人常來娘家聊天」、「因為妳住婆家，應該要配合家裡的規矩，不然就和老公搬出去就好了」、「寄人籬下就是得看人臉色」。

婆婆 媳婦

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