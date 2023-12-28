快訊

要求政治表態！路透：五月天遭陸方施壓 「2024選前發表親中言論」

新竹移工宿舍失火…分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

媳婦與公婆同住「有義務幫忙拜拜」？ 網看法兩極：叫老公來拜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦疑惑「要不要幫公婆拜拜？」網友看法兩極。圖／ingimage
一名媳婦疑惑「要不要幫公婆拜拜？」網友看法兩極。圖／ingimage

不少家庭會遵從傳統習俗，不論過年過節、平日都會祭拜祖先，不過日前有媳婦疑惑，她沒有拜拜習慣，但「跟公婆住一起的話，有義務要幫忙拜拜嗎？」對此，網友看法不一，有人認為「住一起的話可以幫忙拜一下」，也有人直言「自己祖先自己拜」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她沒有拜拜的習慣，但跟公婆同住，先生認為「媳婦有義務要幫忙婆婆拜拜」，但她有不同的看法，於是跟先生爭論不休，事後原PO拋問「自己沒有拜拜習慣，有義務要幫忙婆婆拜拜嗎？」

對此，網友看法兩極，有人認為要幫忙「住一起幫忙會怎樣嗎？房子是公婆的，不也讓你住了嗎？」、「幫一下又不會怎樣」、「可以幫忙事前準備」、「住在一起，幫一下婆婆會怎樣嗎？」、「我女兒也曾經問過我這個問題，我告訴女兒『不會煮也要幫忙』」、「有時間就幫一下吧，婆婆拜拜也是希望大家平安健康」。

也有人直言「自己的祖先自己拜」、「叫老公也去幫忙啊，他出一張嘴最會」、「那是老公的事情吧，難道沒有你就不能拜嗎？老公知道我不喜歡燒香味，都主動出來幫忙，我只負責端菜」、「我覺得不是媳婦必須要怎樣，而是同住的家庭成員一起分擔家務，互相體諒，如果老公要求你幫忙，那他跟公公有一起準備嗎？」、「老公應該主動站出來幫忙吧」。

拜拜 婆婆 媳婦

延伸閱讀

日本公司請師父為「蟑螂、蚊子」誦經40年 員工恭敬祭拜蟲子遺照

姊弟爭遺產打破父親遺言 母亡後她急找專家避免又被奪產

救護車來了…女嗆「行人綠燈為什麼不能過？」 網斥無同理心

很多人離婚「現在很難白頭偕老了？」 過來人曝2點更重要：不一定是壞事

相關新聞

煮菜到洗碗全包辦！過年婆家全家族擠過來 她崩潰：為何不去餐廳吃？

過年將近，許多家庭開始訂年菜或準備採買年菜食材，準備一家人團圓過節。不過日前有位媳婦抱怨，婆家空間不夠，所以整個家族都會去她們夫妻家吃團圓飯，而且還要求她要準備飲料、零食、水果，婆家的人吃完就走人，也不會幫忙收拾，讓她崩潰直呼「為什麼不去外面餐廳吃飯？」

很多人離婚「現在很難白頭偕老了？」 過來人曝2點更重要：不一定是壞事

現代社會不少單身族或婚後離婚的狀況，近年也不少娛樂圈名人離婚，和以前一定要結婚的傳統觀念截然不同。一名網友表示，身邊很多長輩和鄰居都離婚了，於是好奇，「現在是不是很難白頭偕老了？」，引起不少網友熱烈討論。

媳婦與公婆同住「有義務幫忙拜拜」？ 網看法兩極：叫老公來拜

不少家庭會遵從傳統習俗，不論過年過節、平日都會祭拜祖先，不過日前有媳婦疑惑，她沒有拜拜習慣，但「跟公婆住一起的話，有義務要幫忙拜拜嗎？」對此，網友看法不一，有人認為「住一起的話可以幫忙拜一下」，也有人直言「自己祖先自己拜」。

【觀石錄】駱以軍／玩味

說一個好笑的小事，幾年前，我的臉書後台尚未被封印的時光，有一天我收到一個簡訊，說請我代言廣告一個日本生技公司（我記憶中是...

【自學學什麼】諶淑婷／下課時間

小孩有去學校的日子，我一定會問：「下課做了些什麼？」兒子會從第一堂下課開始細數，早自習結束的下課不能真的下課，因為只有五...

40多歲女兒出國玩！父母「怕找不到人」索同行閨密電話...網：怕這件事

單身女子出國旅遊，父母會擔心無可厚非。有位40多歲住家裡的單身女性和閨密約好去日本玩，父母向女兒要了航班、飯店資料，怕「找不到女兒」又索取同行閨密電話，女兒一度拒絕，父母聲稱不給就不准出國，讓她很困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。