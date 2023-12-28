媳婦與公婆同住「有義務幫忙拜拜」？ 網看法兩極：叫老公來拜

不少家庭會遵從傳統習俗，不論過年過節、平日都會祭拜祖先，不過日前有媳婦疑惑，她沒有拜拜習慣，但「跟公婆住一起的話，有義務要幫忙拜拜嗎？」對此，網友看法不一，有人認為「住一起的話可以幫忙拜一下」，也有人直言「自己祖先自己拜」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她沒有拜拜的習慣，但跟公婆同住，先生認為「媳婦有義務要幫忙婆婆拜拜」，但她有不同的看法，於是跟先生爭論不休，事後原PO拋問「自己沒有拜拜習慣，有義務要幫忙婆婆拜拜嗎？」

對此，網友看法兩極，有人認為要幫忙「住一起幫忙會怎樣嗎？房子是公婆的，不也讓你住了嗎？」、「幫一下又不會怎樣」、「可以幫忙事前準備」、「住在一起，幫一下婆婆會怎樣嗎？」、「我女兒也曾經問過我這個問題，我告訴女兒『不會煮也要幫忙』」、「有時間就幫一下吧，婆婆拜拜也是希望大家平安健康」。

也有人直言「自己的祖先自己拜」、「叫老公也去幫忙啊，他出一張嘴最會」、「那是老公的事情吧，難道沒有你就不能拜嗎？老公知道我不喜歡燒香味，都主動出來幫忙，我只負責端菜」、「我覺得不是媳婦必須要怎樣，而是同住的家庭成員一起分擔家務，互相體諒，如果老公要求你幫忙，那他跟公公有一起準備嗎？」、「老公應該主動站出來幫忙吧」。