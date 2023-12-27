她驚見公公煮湯時「習慣動作」 崩潰喊：以後不敢喝了
你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？一名女網友日前在網路上發文，抱怨自己的公公在煮湯時會拿湯勺試鹹度，嚐完後會將該湯勺放回湯鍋，親眼目睹這動作後，讓她再也不敢喝長輩煮的湯。貼文曝光後，引起不少網友熱議。
這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，公公在廚房煮湯，剛好從背後經過，發現對方用湯勺試鹹度，試完卻直接放進鍋內，讓她直呼「再也不喝長輩煮的湯」。雖然很感恩長輩願意煮飯，但自己實在難以接受口水，甚至連小孩吃過的，也都盡量不去吃。
貼文曝光後，引起部分網友質疑，表示「餐廳很多都這樣試的，不知道比較好」、「如果你煮飯，你也這樣湯匙會換嗎？」、「除非公筷母匙，不然結果都是一樣的吧」、「如果不能接受，換你煮，你公公會更樂意」、「那建議你別吃外食」、「如果他每一樣菜都這樣，那妳通通不要吃了嗎？」
不過也有其他網友持同樣看法，表示「我也不敢吃別人口水」、「以前我阿嬤巷口的麵攤也是這樣試，超噁的」、「我媽煮飯也都這樣，自己家人口水可以接受，公婆就有點噁心」、「我婆婆也是這樣」、「我阿公也是這樣湯匙直接搖起來喝在放回去，我也不敢喝那鍋湯了」、「太噁心了，寧可不吃，也會委婉的跟長輩說」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言