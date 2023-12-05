借車3天不加油！小叔嗆「坐車才1200元，哭喔」 人妻氣炸

一名人妻抱怨，沒有車的小叔向她們夫妻倆借車，明明當初說好還車時油至少加一半，怎料對方不但沒做到，還反回「哭喔」，讓她氣的上網發文。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，小叔11月底跟她們夫妻倆借車，說要帶女友回家三天，明明說好回來油要加超過一半，但後來對方還車時，老公才發現油只比剛交出去的時候多一點。

後來老公也傳訊息詢問此事，怎料小叔竟回：「叫我加滿要2000，我坐車來回才1200而已，哭喔」，讓原PO氣到不行，發文抱怨：「哭什麼哭，我們借你車應該嗎？這個態度已經不對了吧，既然坐車1200，怎麼不坐車，要借車？」

然後婆婆也對原PO表示，這是他們兄弟倆的事，要她不要插手糾結，不然等等變成討厭的人，小叔講話比較直，錢再補給她們，做人不要那麼計較。只要原PO回嘴，對方就一直重複以上這段話，「到底是誰的問題？如果我今天那麼計較，車不會借了啦！氣死！」

對此，網友紛紛表示，「誇張耶，借車子油沒有加滿還對方，而且是借三天耶」、「租車2000，加油1200」、「以後就不要借了，如果他要借就原話還他：不是說開車比坐車貴？哭喔！」、「交給老公處理就好，妳在這氣死，小叔也無感」、「婆婆說的對，妳真的不要管，讓兩兄弟自己解決」、「沒有下一次了」、「沒事，反正2000就當看清一個人品」。