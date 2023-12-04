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家裡唯一男孫！小嬸向她討兒子學費 遭拒嗆：死後還不是要幫妳們捧斗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，小嬸的兒子要繼續念研究所，但家裡付不出學費，又不想讓他背學貸，因此向人妻「討學費」。示意圖／ingimage
一名人妻抱怨，小嬸的兒子要繼續念研究所，但家裡付不出學費，又不想讓他背學貸，因此向人妻「討學費」。示意圖／ingimage

學生想要無壓力的好好念書，但家庭經濟狀況又不允許，可以善加利用「學貸」。一名人妻抱怨，小嬸的兒子要繼續念研究所，但家裡付不出學費，又不想讓他背學貸，因此向人妻「討學費」，直呼自己兒子是家裡唯一的男孫，反正她們夫妻倆死後兒子也要「捧斗」（捧神主牌位的動作），就幫忙一下。貼文曝光後，網友也紛紛大罵小嬸「不要臉」、「自己沒能力還好意思說」。

原PO在臉書《匿名公社》發文抱怨，小嬸因為兒子要繼續讀研究所，要求自己跟老公要幫忙出學費，因為她兒子是家裡唯一的男孫，不想讓兒子背學貸。原PO傻眼回：「妳都知道那是妳兒子，那就自己負責，我們沒有那個義務，而且我的二個公主都還在讀書，更沒閒錢資助妳兒子」。

沒想到小嬸聽完後竟回：「妳們死後還不是我兒子要『捧斗』，現在幫他一下會怎樣？」原PO一下子怒氣上來，發文抱怨，「請問一下，我可以揍她嗎？」

對此，網友紛紛看傻回應，「回她：人生無常，到底誰跟誰辦後事還不一定」、「要念書的自己付啦，當時除了第一學期外，我學費都是打工換來的」、「妳應該幫他出錢，以後長孫長大出社會，也記得要給伯父、伯母孝親費」、「妳確定他會幫妳們捧斗？」、「沒錢供小孩讀書，20年前就不要生小孩，要是生男生是為了捧斗，那不用讀到研究所」。

另外也有網友表示，「現在有殯葬業代理捧斗、拿幡旗、撐雨傘，所以沒有她兒子也可以，花錢是大爺」、「現在花錢請人捧斗就可以了，而且不需要她兒子捧，女兒也可以啊」、「回她：我死後讓我女兒幫我處理就好，免去一切凡俗，簡單辦」。

學貸 孝親費

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