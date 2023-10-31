夫稱加班卻陪前妻小孩參加萬聖節活動 她控：兒子眼裡充滿失望

西方人的萬聖節習俗流傳到台灣，現在每年已成為親子間重要的活動之一。日前有一名媽媽心碎透露，老公謊稱要加班，結果是陪前妻的小孩參加萬聖節活動，讓兒子失望。意外引發網友論戰，指出「為什麼不能一起去」。

有一名媽媽在臉書社團「爆料公社」上發文表示，「先生騙我要加班，結果是陪前妻的小孩去參加萬聖節活動！讓我兒子只能孤單的自己去」。這位媽媽心疼透露「看到兒子眼睛裡的失望，我心都碎了」。

這位媽媽生氣的說道「都離婚了還糾纏不清，要如何相信結婚後，你會對我跟孩子好？做不到就不要給承諾，渣男就是渣男，一張嘴就說謊，決定提出分手了，我跟孩子又不是非你不可」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「辛苦的爸爸，兩個小孩都他的心頭肉」、「有責任的男人」、「他是個很棒的爸爸，沒有因為外力影響而放棄對自己孩子的關愛」、「既然已經知道他跟前妻有小孩」、「本來就該預料到會有這狀況」、「放寬心一點，畢竟對方已經沒有爸爸，小孩都是最可憐的」、「受傷總是小孩子」。

不過也有不少網友認為「應該要坦白」、「夫妻的世界」、「舊愛還是最美」、「很早該意識到會遇到」、「重組家庭都必須面對，如果不能接受，不要二婚」、「一個人過生活也不錯，有時找個男生一起過活也不見得比較好」。

還有不少網友回應「妳也可以陪小孩，才不用讓他孤單的自己去」、「小孩可以一起去啊！ 小孩有伴，你賺到一人時光，多讚」、「明年兩個孩子一起去玩吧」、「兩個小孩報名參加同一場」、「兩個小孩一起帶去就完美了」、「以後一起活動」、「明年兩個約好一起參加，手足情深」。