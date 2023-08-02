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男友月領36K想買150萬元進口車 她勸不聽反遭嗆「這句」氣炸想分手

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有一輛好車，是許多男人的夢想。示意圖／ingimage
擁有一輛好車，是許多男人的夢想。示意圖／ingimage

戲言常說「車是男人的小老婆」，男人對車子的熱衷，不下於女人對服飾、包包的熱愛。一位女網友卻因為男友堅持要買百萬進口車，認為男友未評估自身能力，太過虛榮，兩人為此起爭執讓她冒出想分手的念頭，引發網友討論。

一位女網友在《Dcard心情板》以「男生為什麼對買車那麼堅持」為題發文，內容是前陣子男友說想買車，她心想有車代步、兩人出遊也算方便，所以並不反對，但男友看上的是要價150萬的日系進口車Subaru，她認為車價超出他的能力負擔，為此，兩人起了爭執。

原PO表示，自己是支持男友買車的，但他一個的薪水才36K，卻堅持要買百萬名車，建議不如買國產車就好，既實用、負擔也低，日後折舊也較不會心疼，但男友完全聽不進去，堅持要買百萬進口車，不考慮國產車，還說「車子是男人的第二個老婆」，男友的虛榮心，讓她傻眼瞬間想分手，問為買車提分手，「這樣很過份嗎？」

貼文曝光掀熱議，網友紛紛留言回應，「可以放生了，Subaru可是號稱東瀛賓士的欸」、「開Subaru路過，維修真的相較國產車高不少」、「買車容易養車難，到最後又是為了錢吵架，建議趕快放生分一分了吧」、「這男的完全沒有金錢觀」、「3萬6…還是騎機車吧」。

但也有人建議，「這種一看就是衝動型消費，趕緊跟他理性討論」、「以他的經濟能力百萬的車不太適合」、「一年的薪水適合的車價，所以買43萬的就已是緊繃了」、「一個人年薪＝一台車價這樣養起來無負擔」、「他自己出錢買的起就讓他買，繳不起跟妳要錢就放生囉」。

情侶 新車

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