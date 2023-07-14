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日本大型音樂節驚傳意外！工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡

約會開銷都男方付 女友卻抱怨不送LV惹怒眾人：分了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為情侶示意圖。圖片來源／Ingimage

情侶交往時大多會對於另一半是否會送禮而感到在意，就連禮物的貴重也有人會斤斤計較。一名男網友就發文表示約會都是他負擔費用，女友卻抱怨他都不送貴重禮物，讓他相當無奈。貼文一出讓不少人看不下去，紛紛勸原PO分手。

原PO在臉書「匿名2公社」寫道，自己從事電子業，年薪大約有120萬元左右，和女友交往了兩年，這段期間的約會花費大部分都是由他負擔的，原以為女友會體諒，沒想到對方卻抱怨原PO不夠大方，都沒送過貴重禮物，例如LV名牌包之類的，讓他無奈地說「這樣有道理嗎？」

不少人也看不下去，「她愛你的錢，不是你的人」、「這種你一失業，馬上找理由跟你分手」、「你叫她也送你等值禮物啊」、「是我不會送，都已經負擔約會費用，還要求名牌，搞得好像ATM，她到底是愛錢還是愛你？」、「不買給她，她可能走不下去；買給她後，你可能走不下去」、「要大方？以後可以叫你送房子、車子，你承受的了嗎？」、「有一就有二，送一次名牌包，以後的禮物就要越來越貴了」。

還有人勸原PO早點分手，「可以分手了」、「分，人的慾望是越養越大的」、「叫她滾蛋吧」、「請她換一位男友」、「分就對了」、「趕快離開啦，不然你的年薪會從120萬變成0唷」、「年薪120萬要買名牌包的確有點勉強…價值觀不同的話還是趁早分開吧」、「為了未來好，放生吧！你值得更好的」。

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