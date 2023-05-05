老公外遇訴苦卻遭「冷回一句」 人妻嘆：乖巧女兒已變陌生人

若是在一般的家庭中，突如其來產生外遇事件，那麼也容易激起家中的漣漪，出現各種感情上的隔閡。近來日本媒體，就報導了一則此類的糾紛。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名木野內祥子的54歲家庭主婦，目前有兩位在當上班族的兒子，和一位唸大學的女兒。然而，祥子的婚姻卻過得並不安寧，就在9年之前，她發現丈夫有外遇的狀況。當時丈夫在遭到嚴厲抗議下，也跟外遇對象斷絕了關係。

不過兩年前，祥子再度發現丈夫出現外遇情形，這讓她認為老公幾乎是毫無信用的人。然而，自己已經步入中年，而且一直以來都是當家庭主婦，沒有任何的工作經驗，因此也很難斷絕婚姻，只能忍住吞下這一切。

更讓祥子不能接受的，是女兒的態度。祥子曾經向女兒抱怨過丈夫外遇的事，沒想到女兒卻不覺得這有什麼，而且還說「媽媽是長輩，自己事情應該自己解決」，讓祥子相當詫異。

之所以會這麼想，是因為祥子的女兒從小就乖巧懂事，頗得祥子的信賴。在國高中時，還是學生會的成員，也曾經擔任過學生會長，有著循規蹈矩性格。然而就在升上大學以後，女兒在態度、穿著等方面卻變得越來越輕薄，讓祥子感覺越來越不瞭解她，彼此間產生巨大鴻溝，在家中也少了個能夠談心的人。