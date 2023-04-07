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她40歲想再婚卻遭父母反對 網友溫情鼓勵：人生是自己的

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友離婚兩年後，有了再婚的念頭卻遭父母反對。示意圖／ingimage
女網友離婚兩年後，有了再婚的念頭卻遭父母反對。示意圖／ingimage

人生的選擇就像十字路口，日前有年近40歲的女網友，離婚快兩年後，遇到了合適的對象想再婚，卻遭到父母的反對讓她相當無奈，對此許多網友鼓勵「對自己的選擇負責就好」。

有女網友在Dcard發文表示，自己快40歲，離婚至今將近兩年，由於離婚後遇到適合的對象，因此動了再婚的念頭，原先以為父母會同意，未料爸爸聽見再婚就大發雷霆，媽媽雖然見過男友本人，但每次都避不見面，也不願意聊天，沒進一步認識就直言不喜歡。

對此，原PO非常無奈，表示和男友一起買的房子年底就要交屋，思考要等年底遷戶籍時直接辦理登記，還是等父母同意再登記。許多網友則建議，「妳四十歲了，妳父母要尊嚴接納妳的選擇，他們有自己的想法，但妳有自己的人生」、「妳就對妳自己的選擇負責就好」、「人生是自己的，只有是自己想做的」。

還有其他人留言，「年紀越大，跟父母相處的最好情況像朋友一樣，合則一起吃頓飯，不合時也可以各自生活」、「都40歲了，如果是個成熟認真負責、經濟獨立、沒有不良嗜好、又相處的來的對象，就衝吧」、「人生沒有十全十美，妳的父母可能不想再看到前一段婚姻，處理離婚那段時間筋疲力盡的妳」、「光是結婚還需要父母同意來看，妳根本就不適合跟任何人結婚或有結婚的打算」。

離婚 結婚

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