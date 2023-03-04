快訊

扶養壓力擊敗人口紅利 三明治世代「一打三」困境怎解？

網球版「新竹棒球場」？選手因場地受傷退賽 盧彥勳發文痛批

國際郵輪防疫鬆綁！自主防疫期間登船「有症狀再篩」

同事一堆人出軌！他曝2大特徵「100％機率偷吃」網友戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為有2點徵兆幾乎等於100％機率出軌。 圖／ingimage
網友認為有2點徵兆幾乎等於100％機率出軌。 圖／ingimage

有網友分享，自己處於一個出軌率很高的產業，發現另一半如果出現以下2點幾乎可以說是「100%出軌了」，不過卻引發了網友兩派論戰。

網友在Dcard發文指出，自己是在一個出軌率蠻高的產業工作，加上人緣不錯，常常可以聽到許多八卦，最後整理出兩點幾乎可以和出軌劃上等號的徵兆。

第一點是「社群媒體沒有妳的照片」，不管是LINE大頭貼、臉書動態、IG貼文，只要社群媒體沒有透露自己已婚，100%機率3年內會出軌。

第二點是「沒有性生活」，不管再累都不可能不擠出半小時恩愛，事實很殘酷，就是他已經看膩妳的身體，就是婚後身材失控，所以老公在外面直接找年輕妹再回家。

不過文一出卻引發兩派論戰，「交往到結婚，我自己的社群都沒照片，老公的也沒有，都不喜歡自拍，你確定你的樣本夠客觀？」、「整天po家庭照、實則嫖妓嫖很兇的也大有人在，家庭照的功能就是用來裝飾自己是愛家好男人」、「一點都不準」。

但也有人認同原po，「雖然不會是所有人都這樣，我男友跟他女友交往10年，騙我沒女友，社群也完全沒有有女友的跡象，他們也完全沒性生活」、「雖然不想承認，但他真的講得沒錯，因為這算是社會人在社會上打滾多年而來的實戰經驗分享」。

外遇 兩性關係 出軌

延伸閱讀

PTT成時代眼淚？在線人數銳減 網直指「這1事」才是關鍵

同居5年求婚遭拒…意外發現女友「驚天秘密」 男子煎熬：陷道德難題

他不甘心分手拿私密照逼女友「獻身」 再下藥嘿咻還偷拍下場真慘了！

他趕到台北幫女友搬家「想給個驚喜」 房東嚇傻吐真相

相關新聞

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

同事一堆人出軌！他曝2大特徵「100％機率偷吃」網友戰翻

有網友分享，自己處於一個出軌率很高的產業，發現另一半如果出現以下2點幾乎可以說是「100%出軌了」，不過卻引發了網友兩派論戰。

不會戀愛！33歲醫生月賺32萬仍單身 原因曝光網轟：別來害人

當醫生的社會地位高，收入也羨煞眾人，總讓外界認為找另一半很容易。不過有一名醫生弟弟表示，自己33歲的哥哥月收32萬，卻單身至今，也只談過2次戀愛，說出原因後反遭網友罵翻。

遠距戀愛好煎熬！網議這些「遠距情侶困擾」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「遠距情侶困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大遠距情侶困擾有哪些。

【影評】蕭詒徽／在學會花朵以前

推薦電影：盧卡斯·東特導演《親密》

情書簡訊

我無法決定天空的陰晴，但可以化解你心裡的雨天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦