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媳婦孩子過年都出國！提前吃年夜飯成趨勢 網羨慕：超開明公婆

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／​Photo Ac
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【文：武美齡】

隨著疫情解封，許多民眾趁著寒假準備出國散心，就有媳婦分享自家年輕人過年都不在台灣，於是提前一周先吃年夜飯，並表示「感謝超開明公婆」，讓許多網友相當羨慕。

接近農曆新年連假，桃機天天塞爆，單日出入境人數近日連連破2萬，就有媳婦分享自家已不再拘泥於傳統，不必一定要在除夕當天圍爐，為因應年輕人過年出國旅行，長輩也配合參加「提前一周舉行」的家族年夜飯。

部落客盧小蜜育有三個孩子，他分享自家五口和小叔一家過年都不在台灣，因此全家提前一個禮拜在餐廳圍爐，並發文感謝「超開明公婆」。

盧小蜜提到：「提前吃年夜飯的人還真不少耶，我們旁邊幾桌也是提前吃，難道大家都要出國？平常都不會滿的餐廳大爆滿」。

提前吃年夜飯的家庭不在少數，就有網友分享：「我們家年夜飯提早吃很久了，因為人多不好訂、又貴，還得被限時，所以長輩們都開始提早吃......連嫁人的姑姑和堂姐們都可以回來一起參加」、「有鑒於過年我們家很多人要出國，所以今年也是提前圍爐」、「長年住紐約，因為疫情已三年沒回台，趁美國聖誕假期回台，和家人們提前吃年夜飯」、「嫁給老公已5年，公婆讓我除夕當天能回娘家吃年夜飯，所以這幾年都提前吃」。

其實，社會上也有許多除夕當天無法吃團圓飯的工作者，例如交通運輸業服務旅客的駕駛員、售票員、清潔人員，以及機場地勤、空服員等；隨時要機動待命的警察、醫護人員、消防員；當然別忘了24小時不打烊的超商員工。無論是為了出國旅遊或堅持在工作崗位上，而無法在除夕當天吃年夜飯，只要全家人取得共識，不論是提前或延後相聚用餐，相信都是最幸福的團圓日。

年夜飯 除夕

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