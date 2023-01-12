尾牙玩過火！男友和女同事舌吻氣走正宮 離場還被嗆「開不起玩笑」

尾牙季來臨，許多公司舉辦聚餐活動，常常會有互動遊戲讓員工增進感情。但一名女網友發文表示，尾牙遊戲時有一個女生抽到自己男友，並真的依照遊戲規則直接衝上去狂親，甚至是「舌吻」程度，還面露陶醉表情，讓原PO相當傻眼，當場走出包廂。

一名網友在匿名公社發文，表示自己男友是某潮牌店的店長，10日他們吃尾牙時，其中一人提議要玩「抽籤對決」遊戲，贏的人就可以親吻輸的人。而其中一位女生抽到自己男友，猜拳過後贏了，旁邊的人就詢問原PO她是否可以親男友，當下氣氛讓原PO只能尷尬地笑，沒想到下一秒那位女生就衝過去親吻男友，而且還是舌吻。

整個過程中，男友還全程「雙手舉高投降狀」，該女還整個環抱男友脖子，親得相當陶醉，讓原PO氣得直接走出包廂，當下男友和其他員工都有跑出來安撫，但除了自己男友以外，其他人都覺得原PO「反應太大」，該位女生甚至譏諷原PO「年紀大了開不起玩笑」。

原PO事後仍相當氣憤，能理解現在很多年輕人都玩很大，但明知道對方的女友就在旁邊，還親成這樣實在太過分。活動後半段時，男友就想帶原PO提早離開，但那位女生卻還突然冒出一句「跟我親親很舒服吧？」讓原PO氣得想直接揍她一拳。

許多網友看完後，同樣表達氣憤，表示「拜託兩個都各灌一拳」、「直接灌她ㄧ拳」，也有網友認為男友問題很大，表示「這男的可以放生了」、「你男友不避嫌…問題最大！」、「一個巴掌拍不響，雙方都是被氣氛烘托出來的，但是有了另一半就要知道要避嫌，沒有人這麼大氣的啦！」，更有網友懷疑「這已經不是單純打鬧而已吧？感覺根本是在示威，搞不好他們兩個之間早就曖昧到連其他的同事都有感覺了，故意這樣起哄的吧？」。

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