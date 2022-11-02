第一次出遊過夜她「用1招」讓男友解嗨 網傻眼：這啥怪想法

男女交往會有一起出遊玩在外過夜的情況，不過，有些人可能會因還沒做好心理準備而感到煩惱。一名女網友和男友第一次在外面過夜，但她還沒做好心理準備又不想拒絕對方，於是打算「包尿布」，並告訴男友生理期快來了，想問問大家這樣做是否有效，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在「靠北女友2.0」發文，這周末她第一次跟男友出遊在外面過夜，但她還沒準備好跟男友發生關係，但又不想明白拒絕對方，於是她打算跟姪女或阿嬤借尿布包著，並告訴男友生理期快來了所以包著比較保險，「這樣他是不是就會放棄想X我的衝動？」。

原po也猶豫，若要包尿布該跟姪女還是阿嬤借，姪女包XXL的嬰兒尿布，之前生理期來有穿過且穿得下，阿嬤則是很胖，尿布一定很大，「可是感覺穿阿嬤包大人一定更解嗨」，於是想問問網友們，「請問男生如果看到女生包尿布會很解，導致硬不起來嗎？」，此文一出，掀起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「男生會覺得妳拉K吧！這啥怪想法」、「你會有這種行為，我也覺得傻眼」、「問得好像我們包過一樣」、「講得好像在外過夜人家就一定想對妳怎樣，說不定他比妳更想好好睡一晚」、「不要害我們女生被誤會，那個來都包尿布耶」、「其實不用那麼麻煩，穿阿媽的內褲就可以了！」、「用衛生棉褲也可以啊！我們女生月經專用的～」、「好有創意」、「可以用穿的衛生棉，尿布有點誇張」。

有網友則認為，若不願意發生關係直接拒絕就好，「好女孩，坦白的告知妳的想法和決定，真愛妳的會接受會更愛妳，自愛、尊重自己，男生才會尊重，更愛妳，妳很棒」、「直接說不要，說還不想發生關係就好了，不用兜兜轉轉的，他如果硬要的話可以分一分了啦！不尊重妳的真的不要！」、「直接拒絕過夜就好了，幹嘛要搞到包尿布去」、「如果在一起，許多內心的想法都無法講清楚，那在一起幹嘛？還要找各式各樣的理由，不能完全做自己，不累嗎？」。