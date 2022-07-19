「哥吉拉之亂」聲量飆破萬！人妻上網討拍反挨轟 法律權責曝光：恐構成2罪

文／姜雅馨

不論是情侶交往、夫妻婚後同居相處時，除了個性和生活習慣需要彼此磨合，對方的喜好和興趣也要給予適度的包容、尊重。有人妻日前在臉書社團透露把丈夫珍藏的哥吉拉公仔送給小朋友，結果丈夫返家聽聞後爆氣離家，後續發展也引來外界關注與熱議。

未經同意送親戚小孩公仔！丈夫爆氣人妻無奈：像個小朋友一樣在鬧



人妻16日在臉書《匿名公社》發文，透露丈夫一直有蒐集布袋戲、航海王、哥吉拉公仔的興趣，「最近我媽跟親戚來家裡玩，小朋友看他的哥吉拉很喜歡，我媽一直說要送小朋友，我就對模型拍照，模型送小朋友，之後我再去買過」，沒想到丈夫出差返家發現哥吉拉公仔消失，得知人妻送人後頓時勃然大怒。

人妻接著無奈表示丈夫「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了」，晚上回來時丈夫買了一大堆模型，直言自己花了十幾萬購買，讓人妻氣到直接回娘家要求丈夫道歉，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」

image source:翻攝Facebook／匿名公社

人妻後續公開她與丈夫的對話截圖，一開始人妻要求丈夫向他道歉，「那都是親戚，你計較成那樣幹嘛」，後來丈夫拒接電話，讓人妻嚇壞後認錯，「謝謝大家的批評，模型已經回家了，看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷」，只求丈夫能儘早回家讓事情落幕。

丈夫對於人妻行徑忍無可忍，透露想離婚的念頭，但人妻卻回應「如果你真的最後打算還是要離婚，房子可以請你跟我談談嗎？」、「房子我媽是想說，看看你願不願意就給我，我家再貼500（萬）給你，畢竟我們在一起也六年多，當初結婚我媽也是同意我們的想法，聘金都沒有要，我也不年輕了」，讓丈夫傻眼回應「房子當初買多少？貼500（萬）？差異太大了吧？」

image source:翻攝Facebook／匿名公社

image source:翻攝Facebook／匿名公社

image source:翻攝Facebook／匿名公社

哥吉拉公仔事件2日飆破2.4萬筆聲量！網勸人妻：及所不欲，勿施於人

該則貼文截至今（18）日已累積2.1萬人關注，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中也可見近一週「哥吉拉公仔事件」網路聲量飆破24,585筆，在7月17日更是衝上15,886筆高峰，1萬名網友灌爆留言區，「就讓小孩幹嘛要對小孩子計較，我超討厭長輩講這種話！明明大人更應該要教導什麼事情可以、什麼事情不行，不是小孩哭鬧就可以如他所願」、「最該被檢討的就是那位親戚大人，帶孩子到別人家，就該教導不能碰人家的東西，更何況還收下孩子哭鬧要來的東西？」，有人認為女方應該將心比心，「己所不欲、勿施於人」、「我連兒子要玩爸爸的哥吉拉，我還會問過我老公，直接送人真的很過分...」、「妳若會尊重外人，家人不是應該更尊重？」

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

有網友透露公仔其實價格不菲，「有些是地區限定，有些是全球限量，一隻幾萬有時候都算便宜，過久一點價格還會倍數成長，送人等於把鈔票直接往別人家丟」、「先別說有的模型特別難買，尤其如果有特別編號，那就難上加難」，不過也有網友緩頰「女方低頭成這樣了，男方應該選擇原諒了，畢竟人總要遇到大事件才知道改變，我相信她以後會更多的理解你的興趣」，律師林智群則轉發分享，「房子男方出頭期款、付房貸，女生家裡幫忙出家具，現在離婚的話，女生願意貼500萬拿那個房子？這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊！」

未經同意將伴侶的東西送給他人有無罰則？離婚財產如何分配？

律師葉慶元說明，依據我國民法規定，夫妻婚後各自保有財產所有權，「妻子沒有經過先生的同意就將先生的玩具送給他人，屬於民法上的無權處分，不發生處分效力，但可能會構成刑法上的侵占或竊盜罪」，至於房屋分配部分，葉慶元指出「夫妻在結婚後取得的財產，基本上是一人一半，不過如果依其情事顯失公平的話，法官可以另外做衡量」，原則上不會因為人妻賣掉先生的玩具被法官認定女方對於婚姻毫無貢獻，而不得主張剩餘財產分配請求權。

image source:翻攝Facebook／葉慶元律師（葉狀師）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月11日至2022年07月17日。

商品推薦