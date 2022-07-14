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直播／歹徒疑分兩地行刑槍殺釀4死 警初判「這原因」痛下殺機

男友每年「和前任過紀念日」讓她難接受 網轟：留著幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO男友固定每年和前女友見面兩次，讓她難以接受。示意圖/Ingimage
原PO男友固定每年和前女友見面兩次，讓她難以接受。示意圖/Ingimage

不少人難接受自己的另一半和前任仍保持聯絡，日前有位女網友發文提到，她和男友交往一年多，男友和前任平時不會聯絡，唯獨一年有兩天一定要見面，讓她難以接受。

網友在「Dcard發文表示，她和男友交往了一年多，而男友和前任先前從高三交往到大二。兩人在社群軟體都有互相追蹤，但不會聯繫。不過兩人每年有兩天一定會一起出門吃飯或聊天，男友解釋，11月其中一天是他們之前一起養的狗過世的日子，12月多是他們開始交往的日子。

一開始原PO難以理解，她認為紀念小狗過世的日子不為過，但兩人都分手了為何還要過紀念日，讓她非常介意。但原PO又覺得他們已認識多年，平時都零接觸，出門那兩天男友也會開定位和拍照讓她安心，回來也會分享當天發生的事情，而男友也說之後可以帶原PO一起去，但她也無法接受。

原PO向男友表示自己很介意他和前女友過紀念日，但男友卻說前任之前的男友也都不介意。男友也說若原PO和前任出門，只要做好報備，他就不會計較。原PO也開始思考，若規定男友不能和前女友過12月的交往紀念日，會不會顯得太過分或無理取鬧，她表示：「其實現任男友交往到現在真的沒有什麼缺點…平常跟女生的距離也保持的很好，所以也甜蜜交往1年多，但現在我真的在考慮let it go了」。

不少網友對原PO男友的作法感到氣憤，「一年固定見兩次很不得了餒，牛郎織女一年也只固定見一次而已」、「如果是我不能接受，就是要斷乾淨，尤其是前女友這種，留著要幹嘛？等機會嗎？狗狗紀念日各自紀念就好，沒必要一起去吧？剛在一起紀念日那更扯」、「都分手了還會在交往紀念日見面？第一次聽到這麼奇葩的」、「他如果不願意為了妳放棄這個約，真的可以分了欸，前任都已經是過去式了到底留著幹嘛…請他去找一個可以接受的下一任吧」。

分手 Dcard 兩性關係

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