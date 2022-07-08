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童養媳阿嬤逝世 她聽一首老歌揭露台灣悲歌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己的阿嬤是童養媳的故事，讓萬名網友們感動落淚。示意圖／ingimage
一名網友分享自己的阿嬤是童養媳的故事，讓萬名網友們感動落淚。示意圖／ingimage

台灣早期社會，物資匱乏、經濟條件不佳，不少貧困家庭會將女兒賣到別人家當「童養媳」，以換求一家人的溫飽。一名網友就分享自己的阿嬤是童養媳的故事，讓萬名網友們感動落淚。

該名網友在Dcard分享，阿嬤過世一個月了，叔叔姑姑們整理遺物丟了很多東西，想念阿嬤時只能看著過往出遊照片，聽整夜阿嬤生前最喜歡的台語老歌，像是《為著十萬元》、《絕情夢》、《不如甭熟悉》等。

原Po表示，她跟弟弟從小由阿嬤帶大，雖然她是女生，但阿嬤並沒有重男輕女的觀念，反而還比較疼她，有雞腿都會特別留給她，也總會滷她最愛的滷肉給她吃。

她指出，60年前的台灣大多很窮，阿嬤因為童養媳的身分受了很多委屈，由於阿公跟阿祖覺得阿嬤是買來的，所以對她口氣不太好，要求她從早做事到晚。在原Po的印象中，阿嬤不是在廚房忙碌，就是在外面打工，阿公還把阿嬤辛苦賺的錢拿去外面給小三花，這些委屈阿嬤都只能含淚往肚裡吞。

她也回憶道，小時候看過幾次阿嬤在房間邊聽歌邊擦淚，當時阿嬤只是說聽歌難過，希望她好好讀書不要也被賣掉，對此還讓她好一段時間都活在陰影下，甚至逼爸爸保證要賣也要先賣弟弟，不要把她賣掉。

她上大學後，儘管與阿嬤聊天次數減少許多，但只要中秋端午大家都會聚在一起拜拜，阿嬤忙完後，還是會回到房間聽著那首老歌配口白，偶爾也會忍不住掉淚。長大後的原Po才漸漸了解，阿嬤這些複雜的情緒，其實是對現在的生活覺得委屈心酸，「希望能有娘家的支持，但又怨恨娘家人無情」。

文章一出，讓不少人也勾起對阿嬤的想念，「以前那個年代對女生而言真的是很辛酸」、「以前的年代好像普遍都窮，大家過的很辛苦，我外婆還不識字，只能靠著撿拾瓶罐與寶特瓶補貼家用」、「我阿嬤以前也是童養媳，印象中阿嬤永遠都有忙不完的事情」、「我也想我的阿嬤了.....之前阿嬤過世也是哭得很慘，還夢到阿嬤從家裡某個角落走出來，穿著出殯的那件衣服和我說：賣靠辣，看你們這樣我很難過」。

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