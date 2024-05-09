讓照顧者安心進劇場 兩廳院推「演出中孩童陪伴服務」

表演藝術迷當了父母後，想看表演總得煩惱孩子要交給誰照顧，因而減少了看表演的機會。呼應文化平權及環境永續社會共好的概念，國家兩廳院即起提供兒童與其照顧者全新預約制「演出中孩童陪伴服務」，並在場館內以低甲醛板材、除甲醛乳膠漆等建材打造「藝童PLAY Fun House」獨立空間。凡是在國家兩廳院四廳內演出的所有節目，在演出期間均提供此服務，讓孩童照顧者可以安心享受表演藝術的觀賞體驗。

為了協助社會創造對於親子照顧友善的環境，國家兩廳院從2019年起推出相關的措施。除了兩廳院表演藝術圖書館經常性舉辦親子活動、工作坊與展覽外，也推出主辦節目在演出期間幫忙照顧幼童的服務，並延聘具戲劇、幼教經驗的專業師資，帶領孩童在照顧者觀戲期間進行互動遊戲、繪本導讀、劇場禮儀、戲劇練習等相關課程，讓照顧者安心看戲、孩子也盡情玩耍。

母親節前夕，兩廳院宣布將幼童照顧服務升級，並命名為「演出中孩童陪伴服務」，同時啟用專為兒童設計的空間「藝童PLAY Fun House」；此外，同步擴增此服務的演出場次，凡於戲劇院、音樂廳、實驗劇場、演奏廳等四廳演出之主辦、外租節目皆可申請此項服務。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院以「全齡」的角度出發，思考如何讓親子有更多接近劇場的機會。她發現許多照顧者困於缺乏安心照顧孩童的環境，時常面臨育兒與興趣之間的抉擇，為此兩廳院希望打造更為包容友善的環境，讓服務面向更廣，演出中孩童陪伴服務的「一時間，雙體驗」，就是讓照顧者重拾進劇場的愛好。

劉怡汝也分享試營運期間的溫馨觀察，包含孩童從一踏入劇場的陌生羞澀，到離開前的活潑蹦跳，不停抓著家長分享快樂心情，「可以再玩一下嗎？」、「我還想再來」，甚至有孩子依依不捨，希望家長可以晚點再回來接送。她認為，孩子能透過陪伴服務的課程親近藝術，為親子關係創造更多話題，若將眼光放得更長遠，可能我們現在就是在培養20年後兩廳院的主要觀眾。」

「藝童PLAY Fun House」坐落於國家音樂廳地下層，位於演奏廳入口旁，此區域為音樂廳主要觀眾出入口動線之一，十分方便照顧者的行動動線。此外在環境建材到家具設備，每個細節都經過層層討論，以孩童的安全性為最大考量的設計，為防止孩童過敏，採用低甲醛板材、除甲醛乳膠漆施工，內部裝潢選用防焰的可回收綠色建材、同時設置防撞軟墊、鋪設較有彈性的木地板，提升孩童在空間玩耍活動的安全性。空間內亦特別設置孩童個人物品區域、專屬飲水機等；硬體設備則增設投影機、音響等設備，搭配桌遊、繪本、物件道具等，透過多元的方式引導孩童投入活動、加強互動感。

「不只是我安心看表演，我的孩子也一起參與了藝術。 」身兼孩童照顧者及舞蹈工作者的董怡芬心分享，知道這個服務後，終於可以跟小孩一起來兩廳院，「我們參與藝術的行為同步。」照顧者代表董威誼表示，此一服務除了讓父母安心看演出，中場休息時也可以來看孩子活動的情況。