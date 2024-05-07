疫後商務艙旅客比例增 《淚之女王》助攻「這些景點」詢問度增3成

疫後觀光復甦已逾1年，民眾報復性旅遊尚未消退，有旅遊業者觀察，商務艙旅客比例更持續上升，相較於疫情前的2019年比例約15%，去年全年已攀升到25%，另受惠熱門韓劇助攻，像是《淚之女王》中，多次出現的波茨坦忘憂宮跟及美茵河南岸的三皇教堂已增加3成旅客。

加利利旅行社長期深耕歐洲高端旅遊市場，營運長邱繼鋒表示，去年觀察到商務艙旅客比例持續上升，陸續開發豪經艙、商務艙合作案，但疫情後物價通膨、缺工以及歐洲電價上漲、匯率等影響下，也迫使團費節節上漲，加上整體航班尚未完全恢復，預期到2025年才能看到旅遊市場整體回復到正常狀態。

加利利旅行社統整出幾個民眾最愛的旅遊景點，發現其中不少都與韓劇有關，像是最近爆紅的《淚之女王》中，多次出現的波茨坦忘憂宮跟及美茵河南岸的三皇教堂已增加3成旅客；其他還包括《愛的迫降》中出現的瑞士5星級Victoria Jungfrau Hotel、韓劇《阿罕布拉宮的回憶》中的阿罕布拉宮，都是原先熱門景點，受韓劇加持更加熱門。

邱繼鋒也說，稀缺限量的旅遊體驗一直都是不敗商品，在近期的市場上也掀起熱潮，例如位在北歐地區的「Seaside Villa極光精靈寓所」、北極圈附近的「Artic Treehouse Hotel樹屋」等。在「一生必去一次」的體驗中，包括肯亞的豪華Glamping（豪華露營）、搭乘直升機登上被喜馬拉雅山脈環繞的尼泊爾等，都有持續熱門趨勢。