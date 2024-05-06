韓星愛牌獨家快閃店在台北！重現加州愜意生活氛圍 輕鬆穿梭運動與日常感

受到BLACKPINK Jisoo、少女時代秀英、李孝利等韓星喜愛的生活風格品牌NYLORA，在台攜手ASPORT打造期間快閃店。以「 Hello Taipei 」 宣告首次完整登陸台北，重現設計師所感受到的加州愜意氛圍，同時經典熱銷商品亦以新色回歸。

NYLORA擅長將簡約融入運動服飾中，打造出可輕鬆轉換於不同場景間的單品，為運動與日常生活取得平衡。本季運動服飾新品，將熱銷商品換上全新的鼠尾草綠、雪酪黃與淺粉紅，在炎炎夏日中以輕盈、粉嫩的色彩回歸。最新系列受加州夏日情懷啟發，透過輕薄面料和優雅剪裁，創造出可以以各種方式搭配在一起的多用途單品。其中經典的MARTA方領運動內衣，更是因為能修飾胸型，因此受到消費者的追捧。另外，NYLORA使用以往不曾嘗試過的華夫格面料，以及輕盈滑順的緞面面料，藉由多層次剪裁，捕捉加州舒適、慵懶的夏日心情。

IU身穿西裝外套內搭T恤、老爺短褲，加上新款550鞋，凸顯簡單又俐落質感。圖／New Balance提供

不僅是首次完整呈現系列服飾，從即日起到6月16日為止，在ASPORT全台7間門市購買NYLORA商品，單筆消費滿額，即贈棒球帽或托特包，送完為止。而New Balance為了品牌最重要的Grey Days活動釋出多款限定Pack鞋履，包括幾乎每個人都擁有的574、327、550到近期熱銷1906R和WRPD Runner，並找來IU李知恩演繹。 形象廣告中，IU身穿西裝外套內搭T恤、老爺短褲，加上新款550鞋，凸顯簡單又俐落質感。 NYLORA使用不曾嘗試的華夫格面料，以及輕盈滑順的緞面面料，藉由多層次剪裁，捕捉加州舒適、慵懶的夏日心情。圖／ASPORT提供

從即日起到6月16日為止，在ASPORT全台7間門市購買NYLORA商品，單筆消費滿額，即贈棒球帽或托特包。圖／ASPORT提供

NYLORA經典MARTA方領運動內衣，換上鼠尾草綠，因為能修飾胸型，因此受到消費者的追捧。圖／ASPORT提供

New Balance為了品牌最重要的Grey Days活動釋出多款限定Pack鞋履，包含550款，3,680元。圖／New Balance提供

New Balance Grey Days限定327鞋，3,280元。圖／New Balance提供