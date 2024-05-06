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韓星愛牌獨家快閃店在台北！重現加州愜意生活氛圍 輕鬆穿梭運動與日常感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
生活風格品牌NYLORA在台攜手ASPORT打造期間快閃店，重現設計師所感受到的加州愜意氛圍。圖／ASPORT提供
生活風格品牌NYLORA在台攜手ASPORT打造期間快閃店，重現設計師所感受到的加州愜意氛圍。圖／ASPORT提供

受到BLACKPINK Jisoo、少女時代秀英、李孝利等韓星喜愛的生活風格品牌NYLORA，在台攜手ASPORT打造期間快閃店。以「 Hello Taipei 」 宣告首次完整登陸台北，重現設計師所感受到的加州愜意氛圍，同時經典熱銷商品亦以新色回歸。

NYLORA擅長將簡約融入運動服飾中，打造出可輕鬆轉換於不同場景間的單品，為運動與日常生活取得平衡。本季運動服飾新品，將熱銷商品換上全新的鼠尾草綠、雪酪黃與淺粉紅，在炎炎夏日中以輕盈、粉嫩的色彩回歸。最新系列受加州夏日情懷啟發，透過輕薄面料和優雅剪裁，創造出可以以各種方式搭配在一起的多用途單品。其中經典的MARTA方領運動內衣，更是因為能修飾胸型，因此受到消費者的追捧。另外，NYLORA使用以往不曾嘗試過的華夫格面料，以及輕盈滑順的緞面面料，藉由多層次剪裁，捕捉加州舒適、慵懶的夏日心情。

IU身穿西裝外套內搭T恤、老爺短褲，加上新款550鞋，凸顯簡單又俐落質感。圖／New Balance提供
IU身穿西裝外套內搭T恤、老爺短褲，加上新款550鞋，凸顯簡單又俐落質感。圖／New Balance提供

不僅是首次完整呈現系列服飾，從即日起到6月16日為止，在ASPORT全台7間門市購買NYLORA商品，單筆消費滿額，即贈棒球帽或托特包，送完為止。而New Balance為了品牌最重要的Grey Days活動釋出多款限定Pack鞋履，包括幾乎每個人都擁有的574、327、550到近期熱銷1906R和WRPD Runner，並找來IU李知恩演繹。 形象廣告中，IU身穿西裝外套內搭T恤、老爺短褲，加上新款550鞋，凸顯簡單又俐落質感。

NYLORA使用不曾嘗試的華夫格面料，以及輕盈滑順的緞面面料，藉由多層次剪裁，捕捉加州舒適、慵懶的夏日心情。圖／ASPORT提供
NYLORA使用不曾嘗試的華夫格面料，以及輕盈滑順的緞面面料，藉由多層次剪裁，捕捉加州舒適、慵懶的夏日心情。圖／ASPORT提供

從即日起到6月16日為止，在ASPORT全台7間門市購買NYLORA商品，單筆消費滿額，即贈棒球帽或托特包。圖／ASPORT提供
從即日起到6月16日為止，在ASPORT全台7間門市購買NYLORA商品，單筆消費滿額，即贈棒球帽或托特包。圖／ASPORT提供

NYLORA經典MARTA方領運動內衣，換上鼠尾草綠，因為能修飾胸型，因此受到消費者的追捧。圖／ASPORT提供
NYLORA經典MARTA方領運動內衣，換上鼠尾草綠，因為能修飾胸型，因此受到消費者的追捧。圖／ASPORT提供

New Balance為了品牌最重要的Grey Days活動釋出多款限定Pack鞋履，包含550款，3,680元。圖／New Balance提供
New Balance為了品牌最重要的Grey Days活動釋出多款限定Pack鞋履，包含550款，3,680元。圖／New Balance提供

New Balance Grey Days限定327鞋，3,280元。圖／New Balance提供
New Balance Grey Days限定327鞋，3,280元。圖／New Balance提供

New Balance Grey Days限定574鞋，2,980元。圖／New Balance提供
New Balance Grey Days限定574鞋，2,980元。圖／New Balance提供

BLACKPINK IU 品牌 少女時代 李孝利 設計師 運動

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