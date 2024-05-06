看好台中在地消費潛力！Charles & Keith進駐lalaport 打造全台最新形象大店

台中除了是全台第二多人口的都市，同時消費力也很驚人，因此來自新加坡的時尚品牌Charles & Keith也選擇進駐lalaport購物中心。不僅是在台中的第二家門市，更是Charles & Keith更新Logo與識別字體後的首店，足見其重要性。

全新的Charles & Keith lalaport門市設計承襲一貫極簡美學，融合乾淨明亮色調，展現平易近人且永恆經典的品牌精神。新店鋪概念是為了讓消費者遠離外界喧囂，從室內材質紋理到商品陳列，皆採用簡約而俐落調性，以自然形式呈現。於是Charles & Keith利用中性灰泥色調，搭配溫潤而流暢的牆面線條，與金屬層板交織出乾淨明亮視覺；透過圓弧造型沙發打造出寬敞休憩區，襯托整體低調奢華氛圍。同時Charles & Keith在今年1月起，全面更新品牌識別與Logo，因此lalaport門市是全台運用新形象打造的首店。

Charles & Keith在今年1月起，全面更新品牌識別與Logo，因此lalaport門市是全台運用新形象打造的首店。圖／Charles & Keith提供

除了Charles & Keith之外，義大利時尚品牌Golden Goose也是繼高雄、台北後，落腳台中大遠百，帶來期間限定快閃店。從牆面、地板到天花板，皆以鋁完整覆蓋，營造出單色調空間，概念來自品牌起源地附近，佈滿鷹架和重度機械的工業港口。Golden Goose以鍍鋅鋼和拋光鏡面不鏽鋼製成的傢俱，與整體空間和諧融合，更凸顯鞋履、配飾和成衣系列的特色。此外，還設有「Co-Creation共創體驗」專區，讓消費者可與享受獨家的一對一個性化訂製體驗。同時快閃店還展示了多款獨家商品，包括度假系列海灘服飾，展現出陽光灑滿海岸的美好光景。

Charles & Keith lalaport門市設計承襲一貫極簡美學，融合乾淨明亮色調，展現平易近人且永恆經典的品牌精神。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Matina皺摺感斜背包，1,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Toni軟扭結水桶包，2,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith方釦帶裸跟鞋，2,390元。圖／Charles & Keith提供