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憑發票、飯店吃到飽第二人半價！六福萬怡加碼粵菜85折

聯合報／ 記者羅建怡/專題即時報導
敘日全日餐廳招牌之一「烤肋眼牛排」。圖/六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳招牌之一「烤肋眼牛排」。圖/六福萬怡酒店提供

位於南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店推好康，即日起至6月30日，凡持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店實體發票或消費明細，即可享受超人氣Buffet敘日全日餐廳平日午餐第二人半價，以及以創意粵菜馳名的粵亮廣式料理平日85折優惠。

日本必逛的驚安殿堂DON DON DONKI南港店，毗鄰台北六福萬怡酒店，在台首次開設日系美妝專區「COSMEDONKI」，包括日本直送的進口水果、零食、生活雜貨等應有盡有。迎接母親節及夏季，DON DON DONKI唐吉訶德也推出超值優惠活動和夏季限定保養品，包含實體店限定販售的超人氣高絲光映透保濕美白面膜平均每片不到7元 ，以及原價899元的藍芽體重機、享破盤價399元的限時優惠。

此外，即日起到5月6日，六福旅遊集團也推出春季線上旅展，台北六福萬怡酒店「台北城市輕旅行住宿券」5,299元，可以38折入住南港唯一國際品牌酒店，再加贈DON DON DONKI唐吉訶德200元現金折價券。

DON DON DONKI日系美系美妝專區「COSMEDONKI」。圖/六福萬怡酒店提供
DON DON DONKI日系美系美妝專區「COSMEDONKI」。圖/六福萬怡酒店提供

唐吉訶德 日本 酒店

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