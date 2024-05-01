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日本伊良可樂推出「花蓮馬告可樂」 收入捐給台灣賑災

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
伊良可樂為協助花蓮重建，特別以花蓮的「馬告」為素材，推出「花蓮馬告可樂」，且銷售金額扣除雜費後，也將全部轉入台灣衛生福利部管轄的「財團法人賑災基金會」捐款帳戶。 圖擷自伊良可樂於官網
伊良可樂為協助花蓮重建，特別以花蓮的「馬告」為素材，推出「花蓮馬告可樂」，且銷售金額扣除雜費後，也將全部轉入台灣衛生福利部管轄的「財團法人賑災基金會」捐款帳戶。 圖擷自伊良可樂於官網

風靡全球的「可樂」可說是最知名的飲料之一。日本的「伊良可樂 Iyoshi Cola」，號稱是世界上第一間精釀可樂製造商。近期，伊良可樂為協助花蓮重建，特別以花蓮的「馬告」為素材，推出「花蓮馬告可樂」，且銷售金額扣除雜費後，也將全部轉入台灣衛生福利部管轄的「財團法人賑災基金會」捐款帳戶。

可樂最初的配方，包括有香草、肉桂、檸檬與可樂果等成份。2018年時，喜愛可樂的可樂小林，將百年前的可樂配方搭配上祖父的漢方草藥材一起調配，創造出風味獨特的「伊良可樂」，並且開始透過移動式販賣車在東京的農夫市集販售，成功打響名號，獲得許多粉絲青睞。而後，可樂小林即打造出伊良可樂實體店面，成為世界上第一間精釀可樂專賣店。目前伊良可樂在東京新宿、渋谷均有門市，並提供多款商品。由於風味特殊、包裝設計精美，也常被當作禮品。

近期，伊良可樂於官網販售「花蓮馬告可樂」。根據官網的介紹指出，「伊良可樂首次在台灣舉辦海外活動，受到熱烈歡迎，也被全台人民的善意所感動。我真的很想以某種方式回饋。」因此伊良可樂除了將活動攤位的部分銷售捐贈給重建援助，回到日本之後，也使用花蓮的馬告製作可樂，並會將銷售金額扣除雜費後，全部轉入台灣衛生福利部管轄的「財團法人賑災基金會」捐款帳戶。

伊良可樂本次限定推出的「花蓮馬告可樂」，採預購制，官網預購時間至5月2日23:59，預計在5月底交貨，每瓶250ml，售價3,500日圓。

花蓮

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