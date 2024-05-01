新光三越母親節首四日消費分析 熱門餐廳訂位近滿席
進入五月，母親節即將來到，新光三越今年首揭會員消費大趨勢，從母親節檔期首四日超過百萬筆消費中，解密熱銷送禮品類與單品推薦，另外，光是首四日餐廳訂位也已達6成滿，多家熱門餐廳訂位已近滿席。
新光三越發現，跟上話題韓劇「淚之女王」財閥貴婦尊貴時髦氣息，首推買氣雙位數成長「黃金珠寶」，像是Just Gold頌愛吊墜搭配18K金項鍊、ete 層疊微笑珍珠項鍊、APM MONACO雙圈鑲嵌小耳環、戒指飾珍珠等。
夏日高溫，熱銷上萬組「抗高溫持妝透亮底妝、一瓶多效保養」推薦ESTEE LAUDER粉持久鎖妝氣墊組(6.3折)、資生堂國際櫃小紅超導電波組(5.7折）。走出戶外首推健走、路跑都實用的趨勢夯品「厚底運動鞋、抗UV涼感輕薄外衣」熱銷超過千項，首推HOKA ONE ONE Cliton 峽谷紅路跑鞋(9折)、Timberland女款白色全拉鍊式抗紫外線外套(6.6折)。
讓媽媽放下家務享受自在人生，首推免費工、免髒手「去家務新三寶」，包括BOSCH獨立式洗碗機(8折)、恆隆行smartcara極智美型廚餘機(9折)也是搶購焦點。另有熱銷超過上千支的「手機3C」，以[i] Store Apple iphone 15rpo系列、法雅客 三星Galaxy S24 Series等旗艦級機種最受到青睞。
母親節倒數二周，新光三越首次發起會員扣點訂位，開跑四天餐廳訂位已達6成滿，其中包括橘色涮涮屋、欣葉日本料理、名人坊、初魚、時時香、瓦城等皆已近滿席，而名人坊、黑武士特色老火鍋、1010湘、老乾杯KANPAI CLASSIC等訂位也已達7成以上。
新光三越母親節特別企劃，全台各分店蒐集多達上百項讓媽媽放鬆一下的住宿、紓壓體驗兌換，包含君品酒店行政套房雙人房(台中中港店)、SOCIE美妍麗青春能量療程(信義新天地)、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店標準雙人房(台南新天地)，點數兌換最低市價2.5折起。
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