神戶6位甜點大師 客座台北美福！世界級美味零距離直送

重磅消息，甜點控注意了！素有「甜點之城」美名的日本神戶，6位國際級甜點大師將輪番客座台北美福大飯店。即日起至6月16日，甜點大師們的招牌甜點將在Moment café & bakery、彩匯自助餐廳及宴會廳陸續推出，每款320元至1,880元。

日前抵台打頭陣的主廚高杉良和，獲獎無數，被封為「兵庫職人」及「神戶達人」，此次帶來的蛋糕有招牌草莓奶油蛋糕，是以杏仁蛋糕、新鮮切片草莓及鮮奶油的香緹層層交疊，頂部再鋪上草莓及開心果碎，讓人品嘗後會大呼幸福。另一款是將杏仁海綿蛋糕結合手指餅乾，再搭配酸甜覆盆子及白巧克力慕斯，色彩繽紛有如春天降臨。第三款西西里開心果蛋糕，以菸捲麵糊製成的外型，搭配開心果及牛奶巧克力慕斯，杏仁海綿蛋糕裡嘗得到使用法國法芙娜巧克力製作成的巧克力脆片，帶來驚喜口感。

擁有「神戶大師」、「神戶名匠」等封號的福原敏晃，是「神戶西式糕點Bock Sun」代表，開業迄今已滿60年。福原敏晃主廚身為第二代，延續父親嚴選食材的理念，將其製成日本（關西）風格，創造出神戶獨有的口味，被日本厚生勞動省認定為現代名匠，目前在神戶地區開設多家分店。此次帶來造型仿真的蘋果蛋糕及雙層乳酪柑橘蛋糕，並安排2020年加入Bock Sun的甜點新秀松下佑己客座美福。曾獲得耶誕節蛋糕比賽神戶市長獎的松下主廚，則帶來濃郁起司香的三種起司蛋糕，以及巧克力風味的薩赫蛋糕等。

榮獲德國Inter Gastra 78 Stuttgart金牌和世界蛋糕展金牌等榮譽的井谷真一，在神戶一家德國點心製造商工作了37年，他也是第一屆的神戶甜點大師，2020年被日本內閣府授予瑞寶單光勳章。此次帶來源自奧地利及法國的甜點，維也納主教蛋糕黃白相間搭配，就像天主教樞機法衣的顏色，使用動物鮮奶油製成的內餡，搭配蛋白酥的酥鬆口感，以及海綿蛋糕的柔軟，創造層次豐富的口感。另一款栗子蛋糕，是以栗子慕斯、巧克力蛋糕及奶油香緹搭配而成，蛋糕外層呈現琥珀色，是選用多款堅果製作而成，一口咬下可品嘗到栗子獨有的風味。

此次來客座的主廚中，有3位曾於7年前快閃美福，其中一位是屢獲神戶甜點大賞的西川健司主廚。他20歲就獨立開店，身兼經營者與主廚身份，其店舖位於深山之中，主打「親臨現場才能體驗」的店鋪型態。西川主廚7年前來台客座時，對台灣香蕉的風味特別難忘，因此研發將香蕉結合香甜的太妃糖，推出香蕉太妃派。另一款也是以台灣酸甜的水果鳳梨為主角的杏桃鳳梨慕斯。

另一位曾來台獻藝的主廚田中哲人，他以牛奶製作成煉乳奶油醬在烘焙界打響名號。他開設的AKITO有超過25種口味的牛奶醬與果醬。此次帶來兩款招牌甜點，雅緻蛋糕內餡選用香檳甘納許及覆盆子甘納許，搭配可可風味蛋糕。捉迷藏蛋糕則是以開心果杏仁蛋糕搭配無花果與黑醋栗果凍，配上日本人最愛的栗子風味的巴伐利亞奶油，酸香可口，滋味迷人。

來自神戶的6位甜點大師即日起將輪流客座台北美福，至年6月16日。相關資訊可洽：Moment café & bakery 02-7722-3397。