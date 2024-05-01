「國際芭蕾舞星在台北」登場 舞絕美極致「垂死天鵝」

華麗夢幻、令人目眩神迷的芭蕾舞GALA來了！2024年第15屆「國際芭蕾舞星在台北」本周六、日(5月4日、5日)將在台北國家戲劇院演出。此次演出的經典劇碼包括橫跨一世紀的不朽經典「垂死天鵝」、將古典芭雷技巧展現到淋漓盡致的典範「大古典雙人舞 Grand Pas Classique」等；並請來芭蕾巨星 Alina Cojocaru、Lucia Lacarra，與柏林芭蕾舞團、米蘭史卡拉歌劇院芭蕾舞團、英國國家芭蕾舞團等十餘位首席舞星大展身手。

主辦單位黑潮藝術指出，Gala 之所以精彩，來自獨一無二、無法再複製的演出內容，匯聚來自世界各地的芭蕾明星齊聚一堂，呈現經典古典芭蕾舞作與當代編舞大師作品。自2007年起，已邀請超過百位全球知名芭蕾舞團首席舞星來台演出。

國際芭蕾舞壇的超級天后Alina Cojocaru ，1999年加入「英國皇家芭蕾舞團」，曾獲羅馬尼亞總統頒發羅馬尼亞騎士勳章。Alina 將演出編舞家喬治.巴蘭欽的經典舞劇「Jewels 」中的選粹 Diamonds 雙人舞，以及長達13多分鐘、台灣首演的「唐璜」雙人舞。

此外還有包括柏林芭蕾舞團、米蘭史卡拉歌劇院芭蕾舞團、英國國家芭蕾舞團、德國漢堡芭蕾舞團、巴伐利亞芭蕾舞團等十餘位首席舞星大展身手。並邀請了國內知名大提琴家呂超倫以及古典吉他演奏家劉士堉現場演奏，他們將與來自柏林芭蕾舞團首席芭蕾明星 Iana Salenko共同演出橫跨一世紀的不朽經典「垂死天鵝」。

「垂死天鵝 (The Dying Swan）」一舞是編舞家Michel Fokine1905年為當時紅極一時的芭伶娜Anna Pavlova量身打造，被認為是芭蕾舞中的絕美極致之作，是經典中的經典。短短幾分鐘的舞蹈中，舞者必須以舞蹈動作臨摹天鵝垂死前的脆弱與掙扎，雙足以足尖小碎步 （Bourrée）前後移動 ，並不時透過雙臂和手腕的舞動，表現垂死天鵝悲傷絕望、又鼓起翅膀與死神對抗的強韌生命力 ，悲傷到極致、也美到極致。

Mattia Semperboni 是來自米蘭「史卡歌劇院芭蕾舞團」的首席，獲2019年義大利專業舞蹈雜誌 Danza & Danza 將 Mattia 評選為「最具潛力年輕舞者」，並曾獲得得義大利「國內和國際舞台年度最佳舞者獎」殊榮。此次Mattia來台將演出膾炙人口的「唐吉軻德」大雙人舞。

編舞家 Victor Gsovsky 於1949年創作的「大古典雙人舞 Grand Pas Classique」，是將古典芭蕾技巧展現到淋漓盡致的最佳典範，將首度在台演出。由當代編舞家 Yuri Possokhov 所創作的「Snow Strom」，將由Lucia Lacarra 與Matthew Golding 兩位芭蕾明星攜手演出，也是在台灣的首演。

黑潮藝術表示。140分鐘的演出中，觀眾們將可觀賞到許多台灣及亞洲首演的精彩作品，打造宛如奧斯卡典禮的群星舞蹈盛會。