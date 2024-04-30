生鮭魚3貫60、黑鮪魚40元！壽司郎八德置地店新開幕
來自日本的壽司郎，自即日起開設「桃園八德置地店」。為慶祝新店開幕，限時推出「生鮭魚2+1貫60元」、「地中海黑鮪魚中腹40元」等不同優惠。消費滿額，即可免費折價40元，還加贈限定資料夾。
全新開幕的壽司郎桃園八德置地店，位於置地生活廣場八德內，乃是桃園第5間、台灣第42間門市。自即日起至5月13日期間試營運，並將於5月14日正式開幕。也讓桃園的壽司郎粉絲們，可以有全新的用餐去處。
為慶祝新店開幕，即日起至5月6日期間，推出「生鮭魚2+1貫60元」的限時優惠；另外自5月7日至5月13日期間，「地中海黑鮪魚中腹」，則是特價40元，數量有限，售完為止。
除此之外，即日起至5月6日期間，凡於桃園八德置地店內用消費滿300元，並參與社群活動，即可現折40元，可累計。另外消費滿300元，也可加贈紀念限定款A4資料夾1個，送完為止。
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