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CoCo「青檸烏龍」第2杯0元！功夫茶「連續12天買1送1」
迎接5月1日勞動節與品牌好友日，CoCo針對線上訂推出優惠方案，活動當日00:00即可透過官方LINE領取優惠券。「21歲青檸烏龍（大）」原價每杯55元，憑優惠券可享第2杯0元。另外5月4日、5月5日，也針對線上訂推出限時優惠。「胖胖/纖細 楊枝甘露（中）」原價70元，優惠價45元；「綠豆沙（大）」原價60元，優惠價45元；「芒果冰沙（大）」原價60元，優惠價45元。
迎接5月，「功夫茶」推出新品「蜜桃胭脂紅茶」，兼具清甜果香與紅茶香氣，為夏日帶來清涼消暑的感覺。自5月1日至5月12日，則是推出「蜜桃胭脂紅茶」連續12天買1送1優惠，每人限購2組。5月13日至5月31日，購買蜜桃胭脂紅茶2杯，就贈送「Carol Meat聯名保冰袋」，送完為止。
除了5月起的優惠之外，「龜記」自5月2日起推出春夏新主題「四季春了」，將四季春系列茶底升級，並且打造全新飲品「甘蔗四季春」，以甘甜的甘蔗原汁與四季春青茶相結合，帶來沁涼的消暑滋味，每杯55～65元不等（依通路而異）
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