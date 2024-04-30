陽光、沙灘、比基尼…每到夏天我要去海邊 10大人氣泳裝品牌玩水必備

翻遍衣櫃卻沒找到泳衣嗎？

每到夏天我要去海邊，炎炎夏日想要在沙灘上閃亮登場，身上絕對少不了一件好看又實穿的泳衣啦！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看網路上受到消費者熱烈討論的泳裝品牌有哪些！

配合不同客群的喜好，泳衣的剪裁、款式、色系也有所不同，加上現在有許多新銳設計師加入個人巧思，穿泳裝不再變得單調無趣，從比基尼、泳褲到連身泳衣，每個人都能穿出自己獨特的風格。

image source:翻攝FB／AIR SPACE

No.10 SEALF

2018年成立的台灣品牌「SEALF」，品牌名將SEA（大海）與ELF（精靈）結合在一起，富有「海上精靈」的涵義。創辦人因為熱愛比基尼，於是集結設計、行銷長才夥伴，致力研發符合亞洲女星身形、打造兼顧美感、高性能、高舒適度與高質感美胸美臀完美泳衣，同時提供消費者線上尺寸諮詢、線下預約試穿服務。

SEALF比基尼受到眾多啦啦隊女孩青睞，桃園雲豹職籃啦啦隊成員Wendy（林宛璇）分享「交叉美被安全性感又好穿」，樂天女孩成員琳妲則透露「材質穿起來超級舒服，剪裁也很集中」。

No.9 ARENA

ARENA在台北忠孝SOGO、新光三越A11、華泰名品城、新竹BIG CITY等處設有櫃位，針對不同客群游泳需求，提供競賽款、訓練款、休閒款及兒童泳裝。以休閒款來說，除了男性泳褲貼合大腿外側身形，女性兩件式泳裝也有隱藏子母扣設計，游泳時不必擔心不小心走光。

網友在Dcard、IG分享訓練版泳衣實穿心得，「顛覆我對於訓練款泳裝的認知...版型也真的很修飾，實際下水穿起來很舒適！大推薦要游泳的人可以納入名單」、「很好穿，但它是訓練款所以沒有襯墊喔」。

image source: 翻攝momo購物網

No.8 muiiswim

muiiswim最初為專業衝浪選手量身訂做比基尼，針對台灣女性體型，採用獨家專利結構，推出美胸款、三角薄墊、導流運動型、專利熊抱型設計，手工設計、製版、打樣到生產，詮釋品牌對於海洋的熱愛，讓每個人都能以最美姿態與海洋相遇。

muiiswim的理念也打動許多IG網美，「muii的美胸設計支撐性佳，腰部裸空與臀部剪裁設計也凸顯身材曲線、拉長腿部視覺比例，真心推薦」、「從開始衝浪以來，就是穿muii，所以我真的是愛好者，買過超級多套現在合作幾乎全都是，不論是實穿性還是花色超可愛，版型讓屁股很好看」。

No.7 ROXY

ROXY也是不少女孩們外出戲水必備泳裝之一！其中比基尼款式多樣，包含三角式、寬肩帶繞頸、背心式、削肩式、平口式及PUSH-UP厚襯式，如果不敢穿比基尼，也有OEN-PIECE一件式泳裝可以選擇，顏色圖樣、風格款式非常豐富，如果有選擇障礙的人一時半刻可能也無法下好離手！

Dcard網友也撰文推薦，「我覺得是有點小貴但比基尼的品質真的讚，不會穿起來有廉價感，也不會穿起來讓你像平胸但也不會硬擠溝，穿起來效果就是還原平常目測胸部大小的效果」、「單價雖然高，但款式設計相當亮眼又好看，網路上買的比基尼很容易走光，但他們家的很實穿、包覆集中都做得很好，尤其是鋼圈款式，我穿著去玩水上溜滑梯都沒問題」。

No.6 S'dare

自詡為「運動界香奈兒」泳裝品牌S'dare，為藝人拐拐（許采晴）於2018年創立，以Stare（凝視）、dare（大膽）代表勇於嘗試、讓人忍不住盯著看的品牌寓意，不僅專為亞洲女性設計合身舒適泳裝，特殊剪裁穿插小單品，希望可以藉此鼓勵女性以運動展露自信美、曲線美，穿出自我風格的同時也能熱愛生活、敢於冒險。

除了許多藝人、網紅開團代購S'dare超辣泳衣，許多IG網紅也透露心得，「很喜歡他們家連身式泳衣，挑戰各種挖空設計，榮登爆乳泳衣No.1，中間黑色的網紗，讓人視線無法移開，馬上成為人間胸器，肉肉的我也能性感徹底釋放」、「看似包的很安全，但其實又有點小性感好喜歡，不游泳的時候就是一套很美的套裝，底下搭配裙子或是褲子都可以」。

No.5 SHEIN

SHEIN除了販售流行服飾以外，泳衣款式更是琳瑯滿目！不僅官方網站以圖片方式呈現抹胸、聚攏、三角式、鋼絲、迷你杯、一字領、高腰、高開衩等泳衣類別，方便消費者一眼決定自己喜歡的種類，針對孕媽咪還有提供額外設計款式，不分男女長幼都可以在這裡挑選專屬於自己的泳衣style！

由於SHEIN泳衣色彩較為繽紛，不少人也直指很適合拿來擺拍，「可以拿來拍幾次照的程度，淡黃色泳衣配藍色襯衫超好看的」、「SHEIN素色吊帶比基尼泳裝上衣+側繫帶比基尼泳裝下裝，有安全感，好活動，包覆性強，自然胸型但顯胸，褲子中衩且可自行調整鬆緊，整體顯瘦」。

No.4 HÁI the label

HÁI the label為台灣在地品牌，「HÁI」取自閩南語「海」，標榜一件式泳衣均推出全尺碼尺寸，「性感無關體重，無論你是脫脂拿鐵女孩還是焦糖瑪奇朵女人，都能在我們的泳裝裡面找到屬於你自己的美麗」，複膚系列則是防霉抗菌材質，為私密處進行第二層防護，全無縫製作方式搭配外雙層超彈性布料，號稱「讓人滑進去的泳衣」，在網路上討論度極高。

HÁI the label近期與板橋凱薩大飯店合作引發討論，泳衣更是掀起搶購熱潮「HÁI the label的泳衣太美太優雅了」、「HÁI他們家這件有黑棕兩色，莫代爾彈性紗材質親膚摸起來很舒服，絲滑感十足啊～後開衩性感，高度看起來可以170」。

No.3 SEASONS

2016年成立的泳裝品牌「SEASONS」，除了設計販售經典連身、兩件式、多件式泳衣及歐美性感比基尼之外，還有情侶系列、棉花糖大尺寸提供不同客群選擇，如果不知道該從何選起，SEASONS也貼心提供「泳衣挑選指南」，根據描述選擇身材或身形挑選，幫助你完美命中好穿百搭的泳衣風格。

許多網友也在IG分享出國旅遊必備SEASONS設計泳衣，「下水超級穩！幾乎紋絲不動，我其他件下水還會擔心它跟我游不同方向」、「最喜歡遮肚子的泳衣，顯瘦效果十足很喜歡」、「他們的泳裝真的是我大愛的品牌，好穿又集中，罩杯防滑，不易移位，而且顏色款式一直在出新的，每個顏色都想擁有」。

No.2 WAVE SHINE

說到台灣知名泳裝品牌，絕對少不了紅遍網美界的「WAVE SHINE」！WAVE SHINE以女性角度為出發點，新一代「美波神器」標榜L型胸墊集中包覆胸型，穿上比基尼瞬間往上升級1至2個罩杯，輕鬆展現完美曲線與美胸效果。除此之外，WAVE SHINE嚴選面料材質、金屬裝飾，主打一體成形穿久不變形、專利排水設計吸水量低，色彩多元且款式多達上百款，不同身型、膚色的女孩都能找到屬於自己的命定泳裝。

WAVE SHINE在網路上話題不斷，除了受到藝人薔薔（林嘉凌）、元元（吳婕安）、Dragon Beauties成員林襄、Passion Sisters成員短今（胡馨儀）推薦，還有網友表示，「連身泳裝最貼心竟然還有加長版可以選擇，對於高個子女生來說太重要了」。

No.1 AIR SPACE

想要成為沙灘上的漂亮美眉，不妨也可以考慮受到網友熱烈推薦的品牌「AIR SPACE」！AIR SPACE不只販售多款女裝，泳衣、比基尼也有XS到4XL尺寸可供挑選，C型爆乳波波杯墊、品牌愛心防滑膠印、胸型聚焦固定線獨家3專利，加上防潑水材質，不只避免討厭的「開開奶」問題，還能避免活動途中意外走光。

近年AIR SPACE與女星林莎、網紅一隻阿圓聯名推出泳衣，加上林襄、藝人薔薔親身推薦，引來網友高度關注，「內層是愛心的防滑膠印讓我好有安全感，可愛到穿上後心情爆好，而且不貼Nubra就能有集中效果，穿上胸型也好看也沒有任何不舒適感」、「AIR SPACE整形級比基尼讓我在小琉球辣出新高度，獨家專利C型罩杯、集中、爆乳又防滑，連玩水上設施都不會走位」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月24日至2024年04月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『泳裝品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。