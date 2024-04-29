女神雲集！Tiffany於比佛利展Blue Book 2024高級珠寶

蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於好萊塢的比佛利莊園（The Beverly Estate）發表品牌2024年度Blue Book高級珠寶系列「蒼穹萬象」（Tiffany Céleste），由高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille繼2023年以海洋為主題的Blue Book後第二度的頂級珠寶創作，以日月星辰以及遙遠星河與奇幻世界致敬傳奇珠寶設計師史隆柏傑（Jean Schlumberger）。品牌大使蘿西杭亭頓（Rosie Huntington-Whiteley）與安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、蓋兒加朵（Gal Gadot）等人都出席鑑賞。

此系列將依序於2024年春夏秋三季陸續推出。本次亮相的春季六大主題新品包括飛羽凌空（Wings）、乘風箭矢（Arrow）、星圖幻境（Constellation）、星夜如夢（Iconic Star）、華光萬丈（Ray of Light）以及燦爛之輝（Apollo）。

飛羽凌空主題以奇幻飛揚的羽毛線條、鑽石與藍寶石交織成羽翼造型。華光萬丈設計則取材自古典珍藏庫收錄的Jean Schlumberger by Tiffany仿鎏金日光胸針，以紅色尖晶石巧妙呈現在指尖躍動的光束效果，其中還包括一款品牌Blue Book系列睽違多年的冠冕。