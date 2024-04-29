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女神雲集！Tiffany於比佛利展Blue Book 2024高級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Emily Blunt出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Emily Blunt出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於好萊塢的比佛利莊園（The Beverly Estate）發表品牌2024年度Blue Book高級珠寶系列「蒼穹萬象」（Tiffany Céleste），由高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille繼2023年以海洋為主題的Blue Book後第二度的頂級珠寶創作，以日月星辰以及遙遠星河與奇幻世界致敬傳奇珠寶設計師史隆柏傑（Jean Schlumberger）。品牌大使蘿西杭亭頓（Rosie Huntington-Whiteley）與安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、蓋兒加朵（Gal Gadot）等人都出席鑑賞。

此系列將依序於2024年春夏秋三季陸續推出。本次亮相的春季六大主題新品包括飛羽凌空（Wings）、乘風箭矢（Arrow）、星圖幻境（Constellation）、星夜如夢（Iconic Star）、華光萬丈（Ray of Light）以及燦爛之輝（Apollo）。

飛羽凌空主題以奇幻飛揚的羽毛線條、鑽石與藍寶石交織成羽翼造型。華光萬丈設計則取材自古典珍藏庫收錄的Jean Schlumberger by Tiffany仿鎏金日光胸針，以紅色尖晶石巧妙呈現在指尖躍動的光束效果，其中還包括一款品牌Blue Book系列睽違多年的冠冕。

星夜如夢與流光星彩系列描繪浩瀚宇宙中的星辰，設計參考古典珍藏庫收錄的多件Jean Schlumberger草圖，與星圖幻境融合的概念一起完美重現Jean Schlumberger別出心裁的星空創意。燦爛之輝作品重塑經典的Jean Schlumberger by Tiffany Apollo胸針，乘風箭矢設計則取材1941年打造的Tiffany Trophée de Vaillance胸針元素，Tiffany更針對一組未加工的頂級哥倫比亞祖母綠研發出客製化切割造型，以仿擬箭簇的三角尖頭。

2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste飛羽凌空系列項鍊，鉑金與18K黃金鑲嵌逾20克拉鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste飛羽凌空系列項鍊，鉑金與18K黃金鑲嵌逾20克拉鑽石。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste燦爛之輝系列耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾3克拉鑽石及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste燦爛之輝系列耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾3克拉鑽石及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste燦爛之輝系列戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌逾6克拉濃彩黃鑽及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste燦爛之輝系列戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌逾6克拉濃彩黃鑽及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste星夜如夢系列胸針，鉑金與18K黃金鑲嵌逾9克拉藍色風信子石及逾16克拉海水藍寶，珍珠母貝及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste星夜如夢系列胸針，鉑金與18K黃金鑲嵌逾9克拉藍色風信子石及逾16克拉海水藍寶，珍珠母貝及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste乘風箭矢系列戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌逾8克拉未經優化處理的哥倫比亞祖母綠及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste乘風箭矢系列戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌逾8克拉未經優化處理的哥倫比亞祖母綠及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste華光萬丈系列戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌逾10克拉棕色粉彩鑽及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste華光萬丈系列戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌逾10克拉棕色粉彩鑽及鑽石。圖／Tiffany提供
（由左至右）Rosie Huntington-Whiteley與Suki Waterhouse出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste 高級珠寶展。圖／Tiffany提供
（由左至右）Rosie Huntington-Whiteley與Suki Waterhouse出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste 高級珠寶展。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste飛羽凌空系列耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌各逾4克拉未經優化處理的斯里蘭卡藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste飛羽凌空系列耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌各逾4克拉未經優化處理的斯里蘭卡藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany品牌大使Rosie Huntington-Whiteley出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany品牌大使Rosie Huntington-Whiteley出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste星圖幻境系列耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌逾8克拉未經優化處理的斯里蘭卡藍寶石及星光藍寶石、鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste星圖幻境系列耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌逾8克拉未經優化處理的斯里蘭卡藍寶石及星光藍寶石、鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste華光萬丈系列冠冕，鉑金與18K黃金鑲嵌逾4克拉紅色尖晶石及逾10克拉的粉色尖晶石、鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste華光萬丈系列冠冕，鉑金與18K黃金鑲嵌逾4克拉紅色尖晶石及逾10克拉的粉色尖晶石、鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany品牌代言人Anya Taylor-Joy出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany品牌代言人Anya Taylor-Joy出席蒂芙尼加州2024 Blue Book-Tiffany Céleste高級珠寶展。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶 設計師

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